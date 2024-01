Pronostico Juventus-Frosinone 11 gennaio 2024. Scontro tutto lombardo, mercoledì 10 gennaio alle ore 21:00 a San Siro, per il quarto di finale di Coppa Italia 2023-24. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per scommettere su questa partita di calcio italiano.

Pronostico Juventus-Frosinone 11 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Chiude il programma dei quarti di finale di Coppa Italia la sfida in programma giovedì 11 gennaio alle 21:00 dall’Allianz Stadium tra Juventus-Frosinone (diretta TV su Canale 5).

Le due compagini si sono affrontate di recente in campionato, ovvero il 23 dicembre scorso, con successo della Vecchia Signora in casa dei ciociari per 1-2. Non ci sono precedenti in Coppa Italia, ma sarà l’8° scontro da questi due team considerando tutte le competizioni: al momento il bilancio è nettamente dalla parte della Juve, che ha vinto 6 gare su 7 (1 pareggio). Ciociari ancora a caccia del primo successo contro i bianconeri.

Pronostico Juventus-Frosinone 11 gennaio 2024: probabili formazioni

Senza Pogba e Fagioli, oltre che i lungodegenti Kean, De Sciglio e probabilmente Chiesa, Allegri farà giocare dal 1’ McKennie e Gatti, che saranno squalificati per il match di campionato contro il Sassuolo. Perin tornerà tra i pali, ma si dovrebbe rivedere anche Cambiaso dopo lo stato febbrile.

Il Frosinone di Di Francesco, che non trova la vittoria ormai da troppo tempo in campionato, punterà ancora sull’ex Soulé, mentre davanti dovrebbe rivedersi Ibrahimovic, assieme all’altro ex Kaio Jorge.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Yildiz, Milik. All. Allegri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco

Pronostico Juventus-Frosinone 11 gennaio 2024: migliori quote

Sulla carta questo è il quarto di finale più sbilanciato, con i bianconeri, dopo le due vittorie in quattro giorni contro la Salernitana (goleada in Coppa Italia, successo in extremis in campionato) che su Snai sono strafavoriti @1,35; seguono il segno «X» @5,25 e il colpo dei ciociari addirittura @8,25. Nel testa a testa per il passaggio del turno, Allegri @1,12 e Di Francesco @6,00. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano di questa sfida di Coppa Italia.

Le nostre scommesse sui Juventus-Frosinone

Difficile andare contro i bianconeri in questa sfida, anche se le quote 1X2 sono davvero basse per la squadra di Allegri che allo Stadium secondo noi cercherà subito di mettere la sfida in discesa e per questo alziamo la quota andando col Parziale/Finale 1/1 @2.00 per un bel raddoppio con la Juventus vincente e già avanti a fine primo tempo.

