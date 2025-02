Il Bologna attende la vincente di questo quarto di finale di Coppa Italia 2024-2025 per scoprire chi sfiderà nel prossimo turno della coppa nazionale italiana. A Torino i bianconeri di Thiago Motta non possono permettersi passi falsi contro il sorprendente Empoli di Coppa (ma che in campionato arranca). Pronostico Juventus-Empoli 26 febbraio 2025.

Pronostico Juventus-Empoli 26 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo analisi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Juventus-Empoli, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2024-2025, in campo mercoledì 26 febbraio, alle ore 21:00 dall’Allianz Stadium, casa della Juve.

Una Juventus che arriva dal 1-0 di misura in Sardegna, sul campo del Cagliari, e che riprende quota in campionato dopo la brutta serata di Eindhoven della settimana scorsa, quando i bianconeri furono eliminati dal PSV nei sedicesimi di Champions League, un altro brutto colpo che rimette in bilico Thiago Motta che non riesce a ritrovare la formula della scorsa stagione magica col Bologna, proprio un Bologna che la Juve ritroverebbe in semifinale in caso di passaggio del turno. I bianconeri vogliono conquistare la 16° Coppa Italia (già record per la Juve) e anche la sesta semifinale consecutiva in questa competizione.

L’Empoli è certamente la sorpresa ai quarti, con i toscani che hanno eliminato la Fiorentina in un derby regionale di fuoco lo scorso turno e ora cercano di entrare nella storia del club che mai è arrivata alle semifinali. C’è da superare però un ostacolo davvero ostico per i ragazzi di D’Aversa che devono pensare anche al campionato dove sono piombati in una crisi senza fine, dopo una buona prima parte. l’Empoli ha infatti perso anche nel weekend scorso per 0-5 in casa contro l’Atalanta, 4° ko di fila per una squadra che non vince da 11 giornate in cui ha raccolto solo 2 punti, ed è stata risucchiata nella corsa per non retrocedere, che poteva essere scongiurata dopo un ottimo inizio stagionale.

Probabili Formazioni Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. All. D’Aversa.

ARBITRO: Francesco Forneau (sezione di Roma 1)

Guida TV Coppa Italia. Dove vedere Juventus-Empoli?

La sfida Juventus-Empoli, in programma mercoledì 26 febbraio 2025 dalle ore 21:00 e valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 sarà visibile in diretta TV su Canale 5, oltre che in live-streaming su Mediaset Infininty e Mediaset Play.

Migliori quote Juventus-Empoli, Coppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommess 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2024-2025. Ovviamente la Juventus in casa e contro un avversario in affanno è nettamente favorita @1.30 di quota massima su Sisal e @1.27 su Snai. La vittoria esterna si gioca fino @12 volte la posta, sempre su Sisal, e @11 su NetBet. Pareggio @5.40 su Lottomatica e Goldbet.

Pronostici Juventus-Empoli, le nostre scommesse

Non è semplice dare un pronostico su questo match che sulla carta è nettamente scritto verso i bianconeri. Le due squadre si sono sfidate da poco, il 2 febbraio scorso in campionato, sempre qui a Torino, con un netto 4-1 della Juve che però aveva pareggiato le precedenti 2 sfide contro l’Empoli. Incredibilmente gli ultimi 8 precedenti tra queste due formazioni non sono così dominati dalla Juve che è sì avanti, ma con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Se nell’altra sfida dell’Inter contro la Lazio abbiamo scelto Under, qui andiamo invece su Over, quindi almeno 3 gol totali come nell’ultimo scontro (5), inoltre la Juve su tutte le competizioni ha segnato 4 Over in 6 partite mentre l’Empoli, per colpa di una difesa colabrodo, ha chiuso 7 partite da Over nelle ultime 10.

Risultato esatto Juventus-Empoli

Per questa sfida di Coppa Italia abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-0, 3-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.