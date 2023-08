Pronostici Coppa Italia 5-6 agosto 2023. Inizia il mese di agosto ed inizia anche il calcio giocato vero. Questo fine settimana non si parla più di amichevoli, ma delle sfide valide per i 64esimi di finale di Coppa Italia 2023-24, i primi turni della coppa nazionale italiana che siamo andati ad analizzare con quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Coppa Italia 5-6 agosto 2023: Catanzaro-Foggia in campo sabato

Dopo le prime amichevoli, i tour negli States, i calendari di Serie A e di Serie B, ma anche i sorteggi di Coppa Italia 2023-24, è ora di iniziare a fare sul serio proprio con i primi turni della coppa nazionale italiana, i 64esimi di finale. Sabato 5 agosto si inizia ufficialmente con Catanzaro-Foggia che daranno il calcio d’inizio alle ore 18:00.

Il Catanzaro è stato promosso in Serie B e lo abbiamo visto in campo in un paio di partite amichevoli a luglio, lo 0-3 contro la Fiorentina e lo 0-0 col Latina. Il Catanzaro domina gli ultimi precedenti col Foggia grazie a 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, arrivata però proprio nelle prime fasi della Coppa Italia del 2022 (2-0 per il Foggia che in quel caso giocava sul proprio campo).

Entusiasmo anche a Foggia con le parole di mister Mirko Cudini: “Si riparte dall’entusiasmo di una squadra che meno di due mesi fa si è fermata ad un soffio dalla B, anche se c’è stata la delusione delle finali playoff perse col Lecco e nel nuovo gruppo ci sarà qualche giocatore in meno, alla luce delle cessioni previste. Era ora che partissimo. Le cose procedono bene, ora cerchiamo di affrontare al meglio l’esordio di Coppa Italia in programma sabato prossimo a Vibo contro il Catanzaro, senza perdere di vista il nostro obiettivo principale, che è quello di prepararci al meglio per il campionato”.

Le quote non danno però scampo al Foggia che si gioca fino @13.00 volte la posta per il successo mentre la quota per <1> fisso si gioca sotto @1.20. Difficile anche il Pareggio con la X fissata sopra @7 di quota.

Pronostici Coppa Italia 5-6 agosto 2023: le partite di domenica

Altre tre partite in programma domenica, al via alle ore 16:00 a Reggio Emilia, dal Mapei Stadium con Reggiana-Pescara, due società importanti ma decadute. La Reggiana è tornata in Serie B, il Pescara non ce l’ha fatta, fermandosi ai playoffs di promozione, quindi un altro anno in Serie C per gli abruzzesi che hanno perso gli ultimi 2 precedenti contro la Reggiana. Gli emiliani hanno vinto le ultime 2 amichevoli, segnando 7 reti, anche se contro avversari alla portata come AlbinoLeffe e Sestri Levante, ma il potenziale offensivo della Reggiana c’è e la squadra di casa è favorita @2.05 per la vittoria che secondo noi arriverà contro un Pescara offerto fino @3.45 di quota massima (anche il pareggio si gioca intorno @3.45).

Alle ore 20:00 toccherà a FeralpiSalò-L.R. Vicenza. Lo scorso anno il FeralpiSalò è stato promosso in Serie B mentre Vicenza ha mollato il sogno qualificazione solo ai playoffs di promozione. Nel doppio confronto della passata stagione ha sempre vinto il FeralpiSalò, 1-0 in trasferta e 2-0 in casa. Anche per questa sfida il FeralpiSalò è leggermente favorito @2.30 per la vittoria, contro il @2.85 del Vicenza. Possibile un altra sfida da Gol NO in quota @1.85.

Infine alle ore 20:30 da Manuzzi si chiude con Cesena-Entella, due squadre che militano in Serie C, con le quote che spingono i padroni di casa intorno @1.93 per la vittoria mentre l’affermazione ospite si gioca @3.75 (X @3.25). Di recente il Cesena ha vinto il derby romagnolo col Forlì per 4-1 in amichevole mentre l’Entella ha perso 1-3 contro la Samp. Il Cesena ha pareggiato l’ultimo precedente in casa dell’Entella, vincendo però i 2 confronti diretti giocati in casa, e un affermazione per i romagnoli ci potrebbe stare anche in questa sfida.

Quote Antepost: tris di favorite

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale della Coppa Italia 2023-24. CLICCA QUI per il programma completo e tutte le quote antepost di questa competizione.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.