Pronostici Calcio 6-8 febbraio 2024. Una settimana molto piena perché oltre ai replay dei sedicesimi di FA Cup (ne abbiamo parlato qui), in Spagna si giocano anche le semifinali di andata della Coppa del Re, in Germania gli altri due quarti della DFB Pokal e in Coppa di Francia abbiamo il programma completo degli ottavi di finale.

Pronostici Calcio 6-8 febbraio 2024: Coppa del Re (Spagna)

Martedì sera prendono il via le semifinali di andata di Copa del Rey in Spagna. Ad aprire le danze saranno Maiorca-Real Sociedad: sarà il secondo incrocio stagionale tra le due formazioni, dopo quello disputato in campionato e che ha visto la formazione basca imporsi di misura per 1-0.

Mercoledì 7 febbraio invece, l’Atletico Madrid di Diego Simeone se la vedrà al Wanda Metropolitano con l’Athletic Bilbao. A dicembre il primo incrocio di campionato tra le due squadre, con successo dei baschi per 2-0 tra le mura amiche.

PROGRAMMA SEMIFINALI ANDATA COPA DEL REY

06.02. 21:00 Maiorca-Real Sociedad

07.02. 21:30 Atletico Madrid-Athletic Bilbao

Pronostici Calcio 6-8 febbraio 2024: DFB Pokal (Germania)

In Germania, sono già qualificate alle semifinali della DFB Pokal il Kaiserslautern e il Fortuna Dusseldorf, ma ci sono ancora in palio due posti. Li decideranno i quarti di finale che si disputeranno tra il 6 e il 7 febbraio 2024.

Martedì sera, infatti, alle 20:45 si affrontano Bayer Leverkusen-Stoccarda, rispettivamente prima e terza in Bundesliga. Si tratta del secondo incrocio stagionale tra queste due formazioni, che a campi invertiti si sono già ritrovate di fronte in campionato a dicembre, quando hanno pareggiato per 1-1 (con lo stesso punteggio si era concluso l’ultimo incontro della passata stagione).

Mercoledì 7 febbraio il quadro si conclude con il Borussia Monchengladbach che farà visita da favorita al Saarbrucken, formazione che milita nella terza serie tedesca.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE DFB POKAL

06.02. 20:45 Leverkusen-Stoccarda

07.02. 20:45 Saarbrucken-Monchengladbach

Pronostici Calcio 6-8 febbraio 2024: Coppa di Francia

Martedì 6 febbraio saranno Sochaux-Rennes ad aprire gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Mercoledì fari puntati sul big match tra Lione-Lilla, con i padroni di casa che sono attualmente in lotta per non retrocedere in campionato e gli ospiti che occupano la quarta piazza in Ligue 1. A novembre successo esterno per 0-2 da parte del Lilla e anche per questo scontro di Coppa ci aspettiamo pochi gol per un Under 2.5 che si gioca in quota @2.00 su Sisal.

Match interessante anche quello tra Montpellier-Nizza, che in campionato all’andata hanno pareggiato per 0-0: nessun successo del Montpellier negli ultimi 4 precedenti, con 2 successi Nizza e altrettanti pareggi.

Secondo incrocio stagionale anche tra Strasburgo-Le Havre (2-1 in campionato), mentre il PSG dovrà vedersela con l’insidiosissimo Brest, una delle squadre più in forma della Ligue 1 (attualmente terza): il 28 gennaio l’ultimo precedente in casa dei parigini è terminato con il punteggio di 2-2, mentre all’andata il Paris Saint Germain si è imposto in trasferta per 2-3.

Giovedì chiuderà il menu il match tra Rouen-Monaco, con i monegaschi nettamente favoriti per il passaggio del turno contro una formazione della serie C transalpina. Vediamo il programma completo e le quote principali offerte da Snai.

