Giovedì 2 ottobre torna in campo la UEFA Europa League 2025-2026 con la seconda giornata della prima fase di girone unico. Al Dallara di Bologna arrivano i tedeschi del Friburgo di Vincenzo Grifo. Pronostico Bologna-Friburgo 2 ottobre 2025.

Pronostico Bologna-Friburgo 2 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Friburgo, match valido per la 2° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.

Il Bologna è pronto a rituffarsi in Europa per l’impegno della seconda giornata della fase campionato di UEFA Europa League iniziata la settimana scorsa con la sconfitta sul campo dell’Aston Villa. Anche nell’ultimo turno di campionato le cose non sono andate benissimo per gli emiliani che si sono fatti pareggiare 2-2 nel finale a Lecce.

Allo Stadio Renato Dall’Ara arriverà il Friburgo di Julian Schuster, lanciatissimo dopo il 2-1 sul Basilea all’esordio in Europa. Il club tedesco in cui milita l’azzurro Vincenzo Grifo (già 2 gol e 1 assist in questa Bundesliga), cercherà di bissare la vittoria dell’esordio e di fare la partita anche a Bologna. Forte di un buon mix tra esperti veterani e giovanissimi talenti del calcio tedesco (oltre che svizzero), il Friburgo rappresenta avversario davvero ostico.

Probabili Formazioni Bologna-Friburgo, Europa League

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster.

Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Bologna-Friburgo?

La partita Bologna-Friburgo, valida per la 2ª giornata della fase a girone unico di EL si disputerà giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 18:45, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su NOW.

Migliori quote per Bologna-Friburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Bologna favorito @2.00 su tutti i principali bookmakers come Admiralbet mentre la vittoria dei tedeschi si gioca @3.75 su Goldbet, col pareggio @3.50 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Bologna-Friburgo

Nelle ultime 4 partite il Bologna non è mai riuscita a tenere la porta inviolata, concedendo 2 gol al pessimo Lecce nel weekend, e anche nella vittoria sul Genoa un gol è stato concesso agli avversari. Potrebbe succedere anche col Friburgo che ha giocato 6 partite da entrambe le squadre a segno nelle ultime 7. Giochiamo GOL SI @1.80 BET365.

Risultato Esatto e scommesse marcatori Bologna-Friburgo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-3.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.