Giovedì 2 ottobre torna in campo la UEFA Europa League 2025-2026 con la seconda giornata della prima fase di girone unico. Al Dallara di Bologna arrivano i tedeschi del Friburgo di Vincenzo Grifo. Pronostico Bologna-Friburgo 2 ottobre 2025.
Pronostico Bologna-Friburgo 2 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Friburgo, match valido per la 2° giornata di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio italiano.
Il Bologna è pronto a rituffarsi in Europa per l’impegno della seconda giornata della fase campionato di UEFA Europa League iniziata la settimana scorsa con la sconfitta sul campo dell’Aston Villa. Anche nell’ultimo turno di campionato le cose non sono andate benissimo per gli emiliani che si sono fatti pareggiare 2-2 nel finale a Lecce.
Allo Stadio Renato Dall’Ara arriverà il Friburgo di Julian Schuster, lanciatissimo dopo il 2-1 sul Basilea all’esordio in Europa. Il club tedesco in cui milita l’azzurro Vincenzo Grifo (già 2 gol e 1 assist in questa Bundesliga), cercherà di bissare la vittoria dell’esordio e di fare la partita anche a Bologna. Forte di un buon mix tra esperti veterani e giovanissimi talenti del calcio tedesco (oltre che svizzero), il Friburgo rappresenta avversario davvero ostico.
Probabili Formazioni Bologna-Friburgo, Europa League
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano.
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster.
Guida TV Calcio Europa League: dove vedere Bologna-Friburgo?
La partita Bologna-Friburgo, valida per la 2ª giornata della fase a girone unico di EL si disputerà giovedì 2 ottobre 2025, dalle ore 18:45, allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su NOW.
Migliori quote per Bologna-Friburgo
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Bologna favorito @2.00 su tutti i principali bookmakers come Admiralbet mentre la vittoria dei tedeschi si gioca @3.75 su Goldbet, col pareggio @3.50 su Marathonbet.
|
Bologna-Friburgo
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.00
|3.25
|3.75
|2.00
|3.50
|3.60
|2.00
|3.35
|3.60
|2.00
|3.45
|3.65
|2.00
|3.40
|3.75
Le nostre scommesse su Bologna-Friburgo
Nelle ultime 4 partite il Bologna non è mai riuscita a tenere la porta inviolata, concedendo 2 gol al pessimo Lecce nel weekend, e anche nella vittoria sul Genoa un gol è stato concesso agli avversari. Potrebbe succedere anche col Friburgo che ha giocato 6 partite da entrambe le squadre a segno nelle ultime 7. Giochiamo GOL SI @1.80 BET365.
Risultato Esatto e scommesse marcatori Bologna-Friburgo
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-3.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.