Pronostici Europa League Atalanta-Lipsia e le altre sfide valide per i ritorni dei quarti di finale. La Dea si gioca la semifinale contro il Lipsia nel big match più interessante.

Pronostici Europa League Atalanta-Lipsia: quote in equilibrio

Grande equilibrio per la partita di ritorno dei quarti tra Atalanta-Lipsia, dopo il pareggio dell’andata in Germania, e lo vediamo anche dalle quote Sisal: entrambe le squadre sono date vincenti @2,60 con il pareggio offerto @3,50. Stessa quota @1,90 anche per il passaggio turno.

I supplementari si giocano @3,50 ma anche una soluzione ai calci di rigore, che pagherebbe @7 volte la posta, non è da escludere. Si preannuncia una gara a viso aperto, come è nelle corde di Atalanta e Lipsia, tanto che una Combo Goal + Over 2,5 @1,80, è possibile.

Luis Muriel come all’andata, proverà a sbloccare la gara, il colombiano primo marcatore è in quota @6,75. Duvan Zapata non è al top ma è sempre in grado di fare la differenza e un suo centro si gioca @2,75.

Ventotto gol e diciotto assist per quello che è la vera, grande rivelazione dell’anno, Christopher Nkunku. Il trequartista francese è la vera arma letale per Tedesco. Il transalpino si candida a essere protagonista e un assist al Gewiss Stadium è offerto @9,25.

Pronostici Europa League Atalanta-Lipsia: ultime dai campi e probabili formazioni

Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Muriel terminale offensivo, mentre a suo supporto dovrebbero esserci Pasalic e Malinovskyi. Senza Freuler a centrocampo, con De Roon ci sarà Koopmeiners, mentre in difesa agirà il trio composto da Toloi, Demiral e Palomino. Sugli esterni, infine, Hateboer e Zappacosta.

Tedesco risponde con un modulo quasi speculare, se non fosse per le due punte – Nkunku e l’ex Milan André Silva, alle cui spalle agirà lo spagnolo Dani Olmo. Henrichs e Angelino dovrebbero essere i cursori, mentre in mediana toccherà a Kampl e Laimer.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco.

Le altre partite dei ritorni dei quarti di finale

Barcellona-Eintracht Francoforte. Si parte dal risultato di 1-1 dell’andata che è anche l’unico precedente tra i due club e che lascia i giochi aperti vista la cancellazione della regola dei gol in trasferta. I ragazzi di Oliver Glasner non sono da sottovalutare visto che in questa Europa League non hanno mai perso fuori casa (3 vittorie e un pareggio).

È terminato 1-1 all’andata anche la sfida tra Lione-West Ham in casa degli inglesi, pure qui unico precedente tra le due formazioni. Il confronto si annuncia equilibrato, anche se i francesi stanno meglio, mai battuti nelle ultime 5 partite ufficiali (una vittoria e 4 pareggi), mentre i londinesi hanno perso 2 volte nello stesso parziale (2 vittorie e un pari). Non ce la sentiamo di prendere la vittoria secca dei padroni di casa che però preferiamo, e ci copriamo un pò con un mezzo rimborso in caso di pareggio grazie alla giocata Asian Handicap: LIONE -0.25 (AH) @1.84 che trovate su Bet365 come 0,-0.5.

Tra Rangers-Braga invece, si parte dall’1-0 in favore dei portoghesi. Si è trattato della prima vittoria dei lusitani contro gli scozzesi. Van Bronckhorst e i suoi proveranno a far valere il fattore campo per rimontare lo svantaggio minimo dell’andata, ma la gara si preannuncia assai accesa dal punto di vista agonistico. L’intensità non dovrebbe mancare e consigliamo OVER 4,5 CARTELLINI @1.77 su SNAI.

Tutte le quote sull’Europa League

QUOTE 1X2

Atalanta – Leipzig 2,65 3,50 2,55

Barcellona – Eintracht Frankfurt 1,38 5,00 7,75

Glasgow Rangers – Braga 2,00 3,45 3,85

Lione – West Ham 2,10 3,45 3,45

Passaggio del turno Quarti Di Finale Europa League 21/22

Braga – Glasgow Rangers 1,65 2,15

Eintracht Francofort – Barcellona 4,25 1,20

Lipsia – Atalanta 2,00 1,75

West Ham – Lione 2,50 1,50

Europa League 2021 / 2022

Barcellona 2,25

Atalanta 4,50

Lipsia 5,50

West Ham 7,50

Lione 10

Eintracht Francofort 20

Braga 25

Glasgow Rangers 25

