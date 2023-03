Per l’andata degli ottavi di finale di calcio in Europa League, allo Stadio Olpimpico di Roma, la Roma ospita la formazione spagnola del Real Sociedad, giovedì 9 marzo 2023 alle ore 18.45. Roma-Real Sociedad, il pronostico e le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

La Roma arriva a questo match di andata degli Ottavi di finale di Europa League, dopo aver superato nei sedicesimi di finale il Salisburgo, perdendo nella gara di andata in Austria per 1 a 0 e vincendo il match di ritorno in casa per 2 a 0.

I giallorossi in Serie A, vengono dalla bella vittoria di domenica sera contro la Juventus per 1 a 0, e sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

La formazione spagnola della Real Sociedad, arriva a Roma al quarto posto in Liga, con 44 punti e reduce dal pareggio interno 0 a 0 contro il Cadice.

Gli uomini allenati dal tecnico Imanol Alguacil Barrenetxea, non hanno giocato il sedicesimo di finale di Europa League, perchè erano già qualificati per gli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Roma-Real Sociedad

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala; Abraham. Allenatore: José Mourinho

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, D. Rico; Zubimendi, Merino; Oyarzabal, Mendez, Kubo; Sorloth; . Allenatore: Imanol Alguacil.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita molto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa della Roma è offerta a quota 2.05 su Starcasinò e a quota 2.10 su Sisal, il pareggio giocato a 3.10, la vittoria esterna della formazione spagnola pagata a quota 3.60.

Roma-Real Sociedad, il pronostico

Partita non semplice quella della Roma in casa contro la Real Sociedad. I giallorossi sono in forma e potranno far pesare il fattore casa, ma occhio alla Real Sociedad che è una buonissima squadra che gioca bene a calcio. Pronostico 1X

