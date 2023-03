Giovedì 16 mazro 2023, alle ore 18.45, scendono in campo Feyenoord-Shakhtar, per la partita di ritorno degli ottavi di finale di calcio in Europa League. Feyenoord-Shakhtar Donetsk, pronostico, quote e probabili formazioni per questo match di Europa League.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa del Feyenoord, arriva a questo match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, dopo che la partita di andata è terminata per 1 a 1, con le reti messe a segno da Rakitskyi per lo Shakhtar e il pareggio segnato da Bullaude per il Feyenoord.

La squadra di Rotterdam, è al comando del campionato olandese di Eredivisie, con 58 punti, 3 di vantaggio sull’Ajax. Nelle ultime 5 partite giocate sono arrivate altrettante vittorie, l’ultima ottenuta in casa per 2 a 1 contro il Volendam.

La formazione ucraina dello Shakhtar Donetsk, arriva in Olanda, in testa al campionato ucraino di calcio, ripreso da poche giornate dopo la pausa invernale. La squadra allenta dal tecnico Igor Jovićević, è reduce dalla vittoria in trasferta per 3 a 0, ottenuta sul campo del Kryvbas.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Shakhtar Donetsk

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Taylor, Matviyenko, Rakitskyy, Topalov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv; Traore. Allenatore: Jovicevic.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker, la squadra favorita per il successo è il Feyenoord. Segno 1 giocato a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.52 su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 4.20, la vittoria esterna della squadra ucraina pagata a 6.50.

Pronostico Feyenoord-Shakhtar Donetsk

Partita che prevediamo nettamente a favore della squadra olandese, che potrà sfruttare il calore del pubblico di casa per battere la formazione ucraina ed approdare ai quarti di finale di Europa League. Pronostico 1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione