Pronostici Europa League Sorteggi 2023-24. Tutti gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dove il Liverpool spicca su tutte. Vediamo anche i gironi, in particolare quelli che vedranno impegnate le italiane: Atalanta e Roma.

Pronostici Europa League Sorteggi 2023-24: i gironi delle italiane

Dopo i sorteggi del giovedì di Champions League, venerdì è stato il momento della cerimonia per definire i raggruppamenti di Europa League. Le urne di Montecarlo hanno sorriso alla Roma, che secondo gli esperti di Snai e 888sport vedono assolutamente alla portata la vittoria del girone, rispettivamente @1,22 e @1,25. I giallorossi, finalisti della scorsa edizione, trovano un girone piuttosto abbordabile: Mourinho evita tutti gli spauracchi venendo inserito nel girone G insieme a Slavia Praga, lo Sheriff allenato dall’italiano Roberto Bordin e gli elvetici del Servette.

È andata relativamente peggio all’Atalanta, che però sulla carta ha solo una grande avversaria, lo Sporting; il primo posto degli orobici nel girone oscilla tra quota @2 e @2,05, comunque davanti ai portoghesi di Pedro Goncalves, Marcus Edwards e dell’ex Lecce Hjumland. Non vanno sottovalutati anche gli austriaci dello Sturm Graz e i sorprendenti campioni di Polonia in carica del Rakow.

Pronostici Europa League Sorteggi 2023-24: gli altri gironi

Sarà un’Europa League di gran classe considerata la presenza di club di elevatissimo spessore già fra le 32 squadre ai nastri di partenza. A partire dal Liverpool di Klopp, tra le più quotate per il successo finale: i Reds vengono sorteggiati nel girone E con il Tolosa di proprietà RedBird, l’Union Saint-Gilloise rivelazione degli ultimi campionati belgi e gli austriaci del LASK.

Quote Antepost: comanda il Liverpool

Vediamo le quote antepost per quanto riguarda il trionfo finale, complicato dalla presenza di squadre come il Liverpool, su tutte: i Reds comandano nei pronostici @5, con Roma @15 e Atalanta @20, quote che comunque piazzano le due italiane nel gruppetto delle migliori sei formazioni al via.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.