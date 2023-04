Quote Calcio Europeo 21 aprile 2023. Una finale tutta italiana in Europa League è una possibilità concreta anche per i bookmakers che puntano anche sulla Fiorentina in Conference League per un tripudio azzurro nelle principali competizioni UEFA.

Quote Calcio Europeo 21 aprile 2023: Europa League con Juve e Roma

Dopo Inter e Milan in Champions League, anche Roma e Juventus saranno protagoniste assolute in Europa League, e in semifinale sfideranno rispettivamente a Siviglia e Bayer Leverkusen. Una finale tutta azzurra è un opzione da non scartare, anzi è l’opzione favorita dai bookmakers visto che nella sfida contro gli andalusi, il passaggio del turno della Juve prevale @1,67 su Sisal, contro gli avversari @2,20. Perfetto equilibrio, invece, tra Roma e Bayer, entrambe proposte in finale @1,90.

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote antepost per la vittoria finale della UEFA Europa League 2022-23 e tutte le quote sulle semifinali al via dal 11 maggio.

Quote Calcio Europeo 21 aprile 2023: Conference League con la Fiorentina

La Fiorentina non vince un titolo da 22 anni (Coppa Italia del 2001), che salgono a 62 anni se consideriamo una vittoria europea (Coppa delle Coppe del 1961), è quindi normale che il popolo viola sia in fermento, con la propria squadra che è tornata in una semifinale continentale dopo l’ultima volta del 2015, a caccia di un titolo alla portata, come vediamo anche dalle quote che favoriscono gli uomini di Italiano @2,50, contro il @2,75 del West Ham, che sarà il primo avversario per Biraghi e compagni. Infatti è prevista una finale italo-inglese tra Fiorentina e West Ham, opzione favorita @2,35,

Nelle quote antepost sono più lontane l’AZ Alkmaar proposto @4,25 e il Basilea che sale fino @8 volte la posta, e prossima avversaria della Fiorentina in semifinale. Per quanto riguarda invece la possibile finale tra viola e gli olandesi, giustizieri della Lazio negli ottavi di finale, la quota è proposta @3,50.