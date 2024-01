Pronostici Liga 2023-24 20a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 12 al 14 gennaio, un turno limitato dalle partite di Supercoppa spagnola in programma in questi giorni in Arabia Saudita. Free pick su Athletic Bilbao-Real Sociedad.

Pronostici Liga 2023-24 20a giornata: le partite più interessanti

Per via della Supercoppa di Spagna, il weekend della 20° giornata di Liga spagnola andrà in scena in forma ridotta, con sole 7 partite. Si inizia venerdì sera con l’anticipo Siviglia-Alaves, scontro salvezza che al momento vede i padroni di casa sotto di 1 punto rispetto agli avversari (16 contro 17).

Tra i match più interessanti del sabato attenzione alla sfida d’alta quota tra Athletic Bilbao-Real Sociedad, formazioni che non perdono da diverse settimane e che sono in lotta per la qualificazione nell’Europa che conta. Vuole tornare alla vittoria il Betis Siviglia, che tra tutte le competizioni non trova i 3 punti da 6 partite ufficiali (3 sconfitte e altrettanti pareggi) e ospita il Granada, penultimo ma tornato al successo nell’ultimo turno contro il Cadice.

Quest’ultimo sarà impegnato in casa nel posticipo contro il Valencia. Il Girona, con il Real Madrid fermo, può volare da solo in testa facendo visita al fanalino di coda Almeria.

Pronostici Liga 2023-24 20a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 20° GIORNATA LIGA

12.01. 21:00 Siviglia-Alaves

13.01. 14:00 Las Palmas-Villarreal

13.01. 16:15 Maiorca-Celta Vigo

13.01. 18:30 Athletic Bilbao-Real Sociedad

13.01. 21:00 Betis-Granada

14.01. 14:00 Almeria-Girona

14.01. 16:15 Cadice-Valencia

Pronostici Liga 2023-24 13a giornata: FREE PICK Athletic Bilbao-Real Sociedad

Per la free pick di questo turno di Liga torniamo a parlare dell’interessante sfida Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87. L’Athletic è al 4ç posto con 38 punti e arriva da 3 vittorie di fila mentre la Real Sociedad è dietro 6 punti e un paio di posizioni, e arriva da 3 pareggi di fila. Entrambe le difese hanno concesso 19 gol in 19 partite. L’Athletic tra campionato e coppa arriva da 4 Gol No di fila (1 solo Gol Si nelle ultime 7). Sono 7 i Gol No anche nelle ultime 9 partite della Real Sociedad. All’andata 3-0 della Real Sociedad contro l’Athletic Bilbao, 4° Gol No negli ultimi 5 precedenti tra queste formazioni.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

RENDIMENTO: -0.24

