Pronostici Liga 2023-24 23a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 2 al 5 gennaio. Free pick su Valencia-Almeria ma questo weekend si gioca anche il derby di Madrid tra Real-Atletico.

Pronostici Liga 2023-24 23a giornata: le partite più interessanti

La 23° giornata di Liga spagnola inizia con l’Athletic Bilbao, a secco di vittorie da 2 giornate, che ospita il Maiorca, che fa anche peggio visto che non vince da 4 partite.

Il Barcellona, dopo il successo con l’Osasuna, proverà ad allungare la striscia positiva in casa dell’Alaves, che però si presenta in un momento positivo visto che ha sempre vinto nelle ultime 3 giornate. Va però anche detto che i blaugrana non hanno mai perso negli ultimi 13 incroci con l’Alaves (11 vittorie e 2 pareggi).

Partita difficile per il Girona che si troverà di fronte una Real Sociedad attualmente al 6° posto. All’andata 1-1 sul campo della Real. Abbiamo parlato di questa partita nel dettaglio QUI.

Il clou del weekend è sicuramente il derby tra la capolista Real Madrid e l’Atletico Madrid che sarà la sfida numero 293 con il bilancio dei precedenti che vede attualmente i Blancos nettamente in vantaggio con 152 vittorie contro 73 (67 i pareggi). In questa stagione, le due compagini si sono incontrate già 3 volte: successo dei Colchoneros all’andata per 3-1; vittoria del Real in Supercoppa per 5-3 dopo i supplementari; nuovo successo dell’Atletico in Coppa del Re per 4-2 dopo i supplementari.

Pronostici Liga 2023-24 23a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 23° GIORNATA LA LIGA

02.02. 21:00 Athletic Bilbao-Maiorca

03.02. 14:00 Valencia-Almeria

03.02. 16:15 Granada-Las Palmas

03.02. 18:30 Alaves-Barcellona

03.02. 21:00 Girona-Real Sociedad

04.02. 14:00 Villarreal-Cadice

04.02. 16:15 Osasuna-Celta Vigo

04.02. 18:30 Betis-Getafe

04.02. 21:00 Real Madrid-Atletico Madrid

05.02. 21:00 Vallecano-Siviglia

Pronostici Liga 2023-24 23a giornata: FREE PICK Valencia-Almeria

Il Valencia cercherà di risollevarsi ospitando il fanalino di coda Almeria in una partita da non sbagliare per i padroni di casa che sono reduci dallo 0-2 a Madrid contro i Colchoneros, ma nelle precedenti 4 partite i Pipistrelli avevano sempre vinto, e avevano bloccato sullo 0-0 anche il Barcellona qui al Mestalla. L’Almeira non ha mai vinto nelle ultime 12 partite tra campionato e coppa, con 9 sconfitte e 3 pareggi. All’andata 2-2, ma si giocava sul campo dell’Algeria, e rispetto ad allora il Valencia era molto più in affanno rispetto a questo periodo. Il nostro consiglio è Valencia-Almeria: 1 @1.66.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

RENDIMENTO: -3.24

