Andiamo a vedere il calendario completo della 6° giornata del campionato di calcio spagnolo, con le analisi dei match più interessanti e anche con una schedina quota @3.56 che abbiamo selezionato per i nostri utenti, dopo la cassa con la multipla iberica della scorsa settimana. Multipla Liga 6a giornata.

Le sfide da non perdere del campionato di calcio spagnolo

La 6° giornata di Liga spagnola si apre con l’anticipo di venerdì sera tra Alaves-Siviglia. Sabato il Real Madrid, campione in carica, proverà ad avvicinarsi al Barcellona ospitando l’Espanyol, che è reduce da 2 vittorie di fila, ma che ha sempre perso negli ultimi 3 scontri con i Blancos.

Domenica sfida verità tra l’Athletic Bilbao e il Celta Vigo, mentre la capolista Barcellona dovrà fare molta attenzione in trasferta al Villarreal, che è ancora imbattuto in questa stagione e che ha battuto i blaugrana nell’ultimo precedente dopo aver sempre perso nelle 3 precedenti sfide. Chiude il menu il match serale tra Rayo Vallecano-Atletico Madrid, con i Colchoneros che vogliono rilanciare le ambizioni per il titolo del campionato di calcio spagnolo.

Programma completo 6° giornata La Liga

6° GIORNATA LA LIGA

20.09. 21:00 Alaves-Siviglia

21.09. 14:00 Valladolid-Real Sociedad

21.09. 16:15 Osasuna-Las Palmas

21.09. 18:30 Valencia-Girona

21.09. 21:00 Real Madrid-Espanyol

22.09. 14:00 Getafe-Leganes

22.09. 16:15 Athletic Bilbao-Celta Vigo

22.09. 18:30 Villarreal-Barcellona

22.09. 21:00 Vallecano-Atletico Madrid

Multipla Liga 6a giornata: schedina quota @3.56

La settimana scorsa siamo andati subito in cassa alla prima proposta di Multipla sulla Liga; non è stata una quota enorme, ma non ci lamentiamo di vincere una multiplina @3.74 e oggi ci riproviamo con una schedina simile in quota @3.56.

