Andiamo a vedere il programma del campionato di calcio spagnolo al via da venerdì e che ci terrà compagnia per tutto il fine settimana con la 10° giornata di Liga. Pronostico Osasuna-Betis 19 ottobre 2024.

Programma completo e big match 10° giornata La Liga

Alaves-Valladolid apriranno la 10° giornata di Liga, una sfida che abbiamo già analizzato nel dettaglio qui.

Sabato il Real Madrid (arrivato a -3 dalla vetta), proverà l’aggancio, quantomeno provvisorio, facendo visita al Celta Vigo, formazione che ha sempre battuto nei precedenti 8 incroci ufficiali.

Attenzione all’Osasuna che vuole rimanere tra le grandi ospitando il Betis Siviglia. Le altre partite più importanti si disputano la domenica, con l’Atletico Madrid favorito sul Leganes, compagine reduce da 3 pareggi consecutivi.

Il Villarreal cerca riscatto contro il Getafe, mentre la capolista Barcellona ospiterà un Siviglia che negli ultimi 3 turni ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio e cerca di riprendersi dopo un pessimo avvio stagionale.

Calendario completo 10° giornata La Liga

18.10. 21:00 Alaves-Valladolid

19.10. 14:00 Athletic Bilbao-Espanyol

19.10. 16:15 Osasuna-Betis

19.10. 18:30 Girona-Real Sociedad

19.10. 21:00 Celta Vigo-Real Madrid

20.10. 14:00 Maiorca-Vallecano

20.10. 16:15 Atletic Madrid-Leganes

20.10. 18:30 Villarreal-Getafe

20.10. 21:00 Barcellona-Siviglia

21.10. 21:00 Valencia-Las Palmas

Probabili Formazioni Osasuna-Betis

Osasuna (4-3-3): Herrera; Areso, Boyomo, Herrando, Bretones; Moncayola, Oroz, Ibanez; Garcia, Budimir, Zaragoza. Allenatore: Moreno

Real Betis (4-2-3-1): Silva; Bellerin, Bartra, LLorente, Rodriguez; Roca, Cardoso; Fornals, Lo Celso, Ezzalzouli; Vitor Roque. Allenatore: Pellegrini

Migliori quote Osasuna-Betis del 19-10-2024

Partita in equilibrio col fattore campo che spinge leggermente l’Osasuna come favorita @2.55 di quota su NetBet e GoldBet. La vittoria del Betis si gioca @2.80 su Sisal e Betflag mentre il pareggio si gioca @3.25 di quota massima su Betway.

Le nostre scommesse su Osasuna-Betis di Liga spagnola

Sfida con vista europea per due delle sorprese di questo inizio stagionale del campionato di calcio spagnolo. L’Osasuna è al 5° posto con 15 punti, 3 in più del Betis. Noi pensiamo che potremmo vedere entrambe le squadre a segno.

Il Betis tra campionato e coppe arriva da tre partite chiuse col risultato di 1-0, mentre l’Osasuna arriva da 2 partite da Gol SI e in 5 degli ultimi 7 scontri diretti abbiamo visto entrambe queste due squadre andare a segno.

La nostra free pick è: GOL SI @1.91

Resoconto Free Pick Liga 2024-25

Ecco come stanno andando le scommesse sul campionato di calcio spagnolo che trovate ogni giornata nel nostro sito, gratis per tutti. Molto bene anche se la scorsa giornata abbiamo interrotto una striscia di 4 casse consecutive, sbagliando il Gol No nel 1-1 tra Real Sociedad-Atletico Madrid.

RESOCONTO FREE PICK LIGA (4-2, +1.58)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

