Pronostici Ligue 1 12a giornata. Dopo aver parlato approfonditamente dell’anticipo Ajaccio-PSG, in questo articolo vediamo il resto del turno del campionato di calcio francese.

Pronostici Ligue 1 12a giornata: anticipo Ajaccio-PSG

Il PSG, capolista con 29 punti e unica squadra ancora imbattuta in Ligue 1 (9 vittorie e 2 pareggi in 11 gare), è ospite dell’Ajaccio, al terzultimo posto con 8 punti, ma reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due sfide, rispettivamente contro Marsiglia in trasferta (1-2) e Troyes in casa (1-1).

La squadra allenata da Christophe Galtier ha fin qui il miglior attacco (29 reti) e la miglior difesa (5 reti) del campionato, mentre i padroni di casa hanno i peggiori numeri offensivi di questo inizio di Ligue 1, con solamente 8 reti messe a segno.

Pronostici Ligue 1 12a giornata: le altre partite da non perdere e FREE PICK Marsiglia-Lens

Scontro diretto tra Marsiglia-Lens, rispettivamente al quarto e al terzo posto e separate da un solo punto in classifica (23 e 24). I ragazzi di Tudor, però, sono reduci da 2 sconfitte consecutive, contro Ajaccio e PSG, mentre gli ospiti hanno riscattato la sconfitta dello scorso 9 ottobre (1-0 in casa del Lilla) con una vittoria (con lo stesso risultato) nella gara interna con il Montpellier. Il fattore campo non ha mai ripagato la squadra di casa negli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni, ma per questo turno le cose dovrebbero cambiare e consigliamo MARSIGLIA -0.25 (AH) @1.75 (mercato handicap asiatico su Bet365, giocata 0.0, -0.5, avremo mezzo rimborso dell’investimento in caso di pareggio).

Il Lorient, secondo e solamente a -3 dalla vetta, va in scena sul campo del Troyes, al 12° posto (con 12 punti), che nelle ultime 3 sfide di campionato ha raccolto 2 pareggi e 1 sconfitta. Gli ospiti hanno perso una sola partita in questo campionato, lo scorso 31 agosto contro il Lens (5-2): da quel momento sono arrivate 6 vittorie e un pareggio.

Tutte le partite del campionato di calcio francese

