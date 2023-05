Lo scontro diretto tra la seconda e la terza di sabato sera sancirà chi delle due potrà ancora sognare di avere qualche speranza di titolo, puntando ad un finale pessimo del PSG.

Il big match Lens-Marsiglia

La partita più interessante del weekend transalpino è sicuramente questa. Il Marsiglia ci arriva con un punto di vantaggio rispetto ad i padroni di casa ed è la squadra con il miglior record di tutta la Ligue 1 in trasferta con 12 vittorie ed una sola sconfitta in 16 incontri giocati lontano dal Velodrome.

Il Lens, la sorpresa di questa stagione, non è da meno vantando il miglior record casalingo con 14 vittorie 1 pareggio ed 1 sconfitta tra le mura amiche. Entrambe le squadre vengono da un ottimo periodo di forma e tutto lascia pensare ad una partita molto bella da vedere e dove non dovrebbero mancare i goal.

Chiudono il programma del sabato le sfide tra Nizza-Rennes e Reims-Lilla. Partite che hanno interesse solo per Rennes e Lilla ancora in lotta per un posto in Europa.

Troyes-PSG e le altre partite di domenica

Il PSG, alle prese con il caso Leo Messi, va in casa di un Troyes non retrocesso solo per la matematica, ma in realtà di fatto. Con i tre punti i parigini metterebbero il mattone più importante per la costruzione della vittoria del titolo in questa stagione, come previsto da tutti i bookmakers.

Non può assolutamente mancare la vittoria il Monaco in casa del retrocesso Angers. Auxerre-Clermont è sfida tra due delle squadre più in forma, con i padroni di casa in cerca di una vittoria per poter abbandonare la zona calda. AC Ajaccio-Tolosa è un’ultima spiaggia per i padroni di casa, che potrebbero approfittare del fatto che gli avversari non siano ancora sobri per i festeggiamenti del primo titolo conquistato settimana scorsa.

Il Lione cerca la vittoria in casa, per continuare il sogno Europa, contro un Montpellier che non ha nulla da chiedere a questo campionato. Il Brest va in casa del Lorient, per provare ad allungare la striscia di risultati utili a 7 e soprattutto per allontanarsi in modo deciso dalla zona retrocessione.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Nantes-Strasburgo è un vero e proprio spareggio salvezza essendo entrambe quart’ultime. Il Nantes che viene dalla cocente sconfitta per 5-1 in finale nella Coppa di Francia, mentre gli ospiti hanno subito la rimonta del casa del Lione.