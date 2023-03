Pronostici Qualificazioni Euro 2024 23-28 marzo. Da giovedì iniziano le qualificazioni ai prossimi europei di calcio. Dopo aver parlato approfonditamente di Italia-Inghilterra, vediamo anche le altre sfide da non perdere che ci accompagneranno questa e la prossima settimana, fino a martedì 28.

Pronostici Qualificazioni Euro 2024 23-28 marzo: i big match della prima giornata

Il girone B venerdì parte subito con lo scontro tra le due favorite ovvero Francia-Olanda, che non si trovano di fronte dalla Nations League del 2018 (una vittoria a testa in quella occasione). Si gioca in Francia e il fattore campo spinge i transalpini favoriti. @1.90, quita che ci sentiamo di consigliarvi per la VITTORIA FRANCIA @1.90 alla prima giornata in casa, anche se l’avversario è di livello. La Francia rimane più forte al netto di tutto e secondo noi vincerà questa sfida.

Nel gruppo E subito di fronte Repubblica Ceca-Polonia, le due selezioni che sulla carta partono con i favori del pronostico per la qualificazione alla fase finale degli Europei. Potrebbe essere una partita bloccata, specialmente all’inizio, quindi consigliamo X PRIMO TEMPO @2.10.

Si apre con un big match anche il girone F, per il quale si affrontano la Svezia del ritrovato Ibrahimovic e il nuovo Belgio di Domenico Tedesco. Entrambe le squadre a segno non sembra una follia, col GOL SI @1.88 che ha una quota interessante.

Sabato, invece, la Croazia favorita del gruppo D dovrà fare i conti con l’insidioso Galles (anche se i bookmakers non credono negli ospiti vincenti quotati fino @6.15), mentre nel girone A la Spagna di Luis de La Fuente dovrà subito vedersela con la Norvegia, che però non potrà contare su un Haaland che sta attraversando un momento magico (42 gol e 5 assist in 37 partite con il Manchester City) ma che ha lasciato il ritiro norvegese per un problema fisico. Questa assenza, il fattore campo, e il blasone degli iberici, spinge la Spagna nettamente favorita @1.35.

Pronostici Qualificazioni Euro 2024 23-28 marzo: le sfide da non perdere alla seconda giornata

Domenica prende il via subito la seconda giornata. L’Italia, che farà visita a Malta, sarà attenta anche al risultato di Inghilterra-Ucraina. La Francia vice-campione del mondo, sarà invece di scena lunedì in casa dell’Irlanda, formazione che sembra alla portata dei transalpini.

La Serbia, invece, dovrà fare attenzione alle insidie del Montenegro in trasferta. Sfida interessante tra Polonia-Albania, con la selezione del nuovo ct Sylvinho che non ha mai battuto i polacchi, nemmeno in amichevole, nel corso della propria storia.

Lunedì va in scena la sfida tra Scozia-Spagna, con le Furie Rosse che dovranno fare molta attenzione ai britannici, contro cui hanno sempre subito gol negli ultimi tre precedenti. Infine trasferta insidiosa per la Croazia, che farà visita alla Turchia.

