Pronostici Francia-Italia, Europei Under 21. Gli azzurrini di Nicolato fanno il loro esordio agli europei di calcio Under 21 contro la favorita del girone, e tra le favorite per la vittoria finale, la Francia. Vediamo quote, probabili formazioni, analisi e consigli per le scommesse.

Pronostici Francia-Italia Under 21: lo stato di forma delle nazionali

L’Italia Under 21 ha staccato il pass per accedere alla fase finale degli europei di calcio (che per le nazionali giovanili si giocano con cadenza ogni due anni) per aver vinto il girone F delle qualificazioni dopo aver avuto ragione del Lussemburgo, del Montenegro, della Bosnia, della Svezia e dell’Irlanda grazie a sette vittorie e tre pareggi con diciannove reti segnate e solo cinque subite.

La Germania è la campionessa in carica dopo che due anni fa è salita sul tetto d’Europa per la terza volta, dopo aver battuto in finale il Portogallo per 1 a 0. Con la Spagna gli azzurri hanno vinto cinque titoli a testa anche se l’ultimo conquistato dall’Italia fu nel 2004 quando allenati da Gentile sconfissero in finale in Germania la Serbia per 3 a 0.

La gara di esordio degli azzurri giovedì 22 giugno alle 20:45, nella Cluj-Arena di Cluj Napoca in Romania, contro quella Francia che ha all’attivo solo un titolo continentale conquistato nel lontano 1988 ma che è questa volta si presenta tra le candidate al successo finale. Sylvain Ripoll disporrà di Rayan Cherki del Lione, Amine Gouiri del Rennes ed Elye Wahi del Montpellier quest’anno due dei migliori marcatori del campionato francese.

Nicolato, da parte sua, avrà a disposizione in attacco anche Wilfried Gnonto aggregato all’ultima ora e con il milanista Sandro Tonali punto di riferimento di tutta la squadra.

Pronostici Francia-Italia Under 21: Probabili Formazioni

Secondo le ultime indiscrezioni, Nicolato continuerà con il modulo 3-5-2, che è quello maggiormente collaudato e che sembra adattarsi meglio agli uomini a disposizione. Davanti dovrebbe toccare alla coppia Cambiaghi-Colombo, mentre la difesa sarà guidata dall’atalantino Scalvini. Cambiaso e Udogie dovrebbero essere i quinti, mentre Rovella sarà il regista di un centrocampo con Tonali e Miretti interni.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Scalvini, Okoli; Cambiaso, Miretti, Rovella, Tonali, Udogie; Cambiaghi, Colombo. CT: Nicolato

FRANCIA (4-3-3): Meslier; Diakité, Badé, Kalulu, Nkounkou; K. Thuram, Caqueret, Le Fee; Cherki, Wahi, Gouiri. CT: Ripoll

Comparazione quote e scommesse Europei Under 21

I betting analyst propongono sulla lavagna favorita la Francia e quotano l’1 comunque alto a 2,12, l’X a 3,50 e con il 2 dell’Italia che moltiplica per 3,20.

La selezione transalpina è una delle bestie nere della nazionale italiana che in 8 precedenti è riuscita a prevalere solo una volta, rimediando 2 sconfitte e ben 5 pareggi. Dopo l’unico successo degli azzurrini nel 2001, 2 sconfitte e 3 pareggi, tutti con il risultato di 1-1. Ci spiace giocare subito contro l’Italia ma il nostro consiglio va su FRANCIA 0, -0.5 (AH) @1.87, giocata asian handicap che trovate su Bet365, e che in caso di pareggio ci rimborserà metà della puntata.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.