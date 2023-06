Pronostico Olanda U21-Georgia U21 27 giugno 2023. Ultime dai campi, probabili formazioni, statistiche, analisi e consigli per le scommesse su questa sfida in campo martedì alle ore 18:00 da Tbilisi per la 3a giornata degli Europei di calcio Under 21.

Pronostico Olanda U21-Georgia U21 27 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Martedì 27 giugno alle ore 18:00 dalla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi si inizia con Olanda U21-Georgia U21. Il fattore campo sta spingendo i georgiani che sono al comando di un girone di ferro, il Gruppo A con Belgio, Portogallo e appunto Olanda.

La Georgia è riuscita ad uscire imbattuta dalle prime 2 sfide, col 2-0 d’esordio sul Portogallo e il 2-2 contro il Belgio. Orange chiamati a vincere a tutti i costi, lo sanno anche gli analisti che propongono l’Olanda vincente sotto @1.70 con quota in calo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostico Olanda U21-Georgia U21 27 giugno 2023: probabili formazioni

OLANDA U21 (4-2-3-1): Verbruggen; Rensch, van Hecke, van de Ven, Hartman; Timber, Gravenberch; Ekkelenkamp, Taylor, Zirkzee; Brobbey.

GEORGIA U21 (3-4-3): Mamardashvili; Sazonov, Gelashvili, Kalandadze; Khvadagiani, Mekvabishvili, Gagnidze, Azarov; Davitashvili, Gagua, Tsitaishvili.

Comparazione quote e pronostici Olanda-Georgia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di martedì pomeriggio.

Partita più equilibrata di quanto dicano le quote. I georgiani in casa stanno dando filo da torcere a tutti (non per caso sono primi in questo girone di ferro) e sono in forma. Gli Orange però devono vincere a tutti i costi, e ne potrebbe uscire una sfida con entrambe le nazionali a segno. Consigliamo GOL SI @1.80, con tutte e due le nazionali che arrivano da un pareggio da Gol/Gol.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.