Pronostico Spagna U21-Ucraina U21 27 giugno 2023. Scontro al vertice del gruppo in questa terza giornata degli Europei di Calcio Under 21. Vediamo le analisi con probabili formazioni, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sulla partita di martedì sera.

Pronostico Spagna U21-Ucraina U21 27 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Spagna U21-Ucraina U21. Scontro al vertice per il primo posto nel girone. Al momento è avanti la Spagna che nelle prime 2 vittorie ha segnato 4 reti, una in più degli ucraini (entrambe non hanno ancora concesso una singola rete agli avversari). Gli spagnoli hanno dimostrato di essere una delle migliori nazionali e sono favoriti @1.70 per un altro successo.

Sono tre i precedenti tra le due compagini nelle gare di categoria e sono a favore della Spagna. Il primo match tra Spagna e Ucraina Under 21 risale al 28 marzo 2003 ed è finito a reti bianche. Le due squadre si sono incontrate nuovamente il 9 settembre dello stesso anno, con risultato finale di 2-0 per la Spagna. L’ultimo scontro diretto risale al 19 giugno 2011, ed è terminato con un rotondo 0-3, sempre a favore della Spagna Under 21.

Pronostico Spagna U21-Ucraina U21 27 giugno 2023: probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Tenas; Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Baena, Blanco, Sancet; Rodri, Ruiz, Sergio Gomez.

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko; Kashchuk, Sudakov, Kryskiv; Sikan

Comparazione quote e consigli per le scommesse su Spagna-Ucraina

Ecco la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita.

Se andiamo a guardare le ultime 5 uscite dei Diavoli Rossi agli Europei, registriamo 4 vittorie su 5 incontri: solo la fatale sconfitta di misura contro il Portogallo nella semifinale del 2021 ha negato loro la gioia della finale e il bottino pieno in questa statistica. Sono 8 i gol messi a segno, contro un passivo di 2 gol subiti. Noi per questa interessante sfida consigliamo OVER 2.5 @1.85.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.