Pronostico Italia U21-Norvegia U21 28 giugno 2023. Mercoledì gli azzurrini di Nicolato sono chiamati a vincere da favoriti contro la Norvegia, per passare ai quarti di finale di questi europei Under 21.

Pronostico Italia U21-Norvegia U21 28 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

L’Italia Under 21 torna in campo per la terza giornata del Girone D degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Romania e Georgia: mercoledì 28 giugno gli azzurrini di Paolo Nicolato affrontano gli avversari della Norvegia in una sfida che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale.

Dopo le prime due partite l’Italia ha 3 punti, frutto del sofferto successo per 3-2 sulla Svizzera nel match di domenica. In testa alla classifica del gruppo a punteggio pieno c’è la Francia. Per avere la certezza di staccare il pass per la fase a eliminazione diretta, l’Italia deve battere la Norvegia e sperare che la Svizzera non vinca contro i francesi. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma solo qualora la Francia non perdesse contro gli elvetici. In tutti gli altri casi si dovrebbero valutare una serie di combinazioni.

Occhio ai precedenti, l’Italia non ha mai battuto la Norvegia negli ultimi 3 scontri, con 2 vittorie dei nordici e 1 pareggio. Di fatto l’ultima vittoria dell’Italia Under 21 contro la Norvegia risale al europeo del 2004, in una sfida di qualificazione.

Pronostico Italia U21-Norvegia U21 28 giugno 2023: probabili formazioni

Le ultime dai campi e le probabili formazioni per la partita di mercoledì sera che si giocherà alla Cluj Arena.

ITALIA (3-5-2) – Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT: Nicolato.

NORVEGIA (4-3-3) – Klaesson; Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe; Mannsverk, M. Solbakken, Vetlesen; Bobb, Botheim, Ceide. CT: Smerud.

ARBITRO: Erik Lambrechts (Belgio).

Comparazione Quote e Pronostici Italia-Norvegia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda la sfida degli azzurrini contro gli scandinavi.

Nonostante lo spavento contro la Svizzera, gli azzurrini ci hanno fatto incassare una bella quota @2.00 al raddoppio, e riproviamo la squadra di Nicolato vincente anche in questa sfida, andando con VITTORIA ITALIA @1.70, una quota che sta calando.

