Pronostico Inghilterra U21-Germania U21 28 giugno 2023. Vediamo le ultime notizie sulla sfida della 3a giornata degli Europei di Calcio Under 21, con probabili formazioni, analisi e i nostri consigli per le scommesse.

Pronostico Inghilterra U21-Germania U21 28 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Si inizia alle ore 18:00 con Inghilterra U21-Germania U21, sfida molto interessante, soprattutto per la Germania chiamata a vincere, ma non potrebbe bastare visto che i tedeschi hanno deluso incassando 1 solo punto nelle prime 2 giornate, l’1-1 all’esordio contro Israele, ma l’1-2 contro la Repubblica Ceca rischia di inguaiare e interrompere il cammino della Germania (campione in carica agli europei a livello Under 21) che ora sfida la miglior squadra del girone, l’Inghilterra al comando, a punteggio pieno e con 4 gol segnati ma nessuno subito.

2 vittorie a testa e 1 pareggio negli ultimi 5 confronti diretti tra queste due nazionali e grande equilibrio anche nelle quote di questa sfida, con la Germania @2.50 di poco favorita e costretta a vincere, sull’Inghilterra vicina @2.60 (pareggio @3.60).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostico Inghilterra U21-Germania U21 28 giugno 2023: probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Trafford; Aarons, Harwood-Bellis, Colwill, Thomas; Ramsey, Skipp; Madueke, Smith Rowe, Gordon; Archer

Germania (4-3-3): Atubolu; Fischer, Dardai, Bauer, Netz; Keitel, Huseinbasic, Krauss; Schade, Moukoko, Alidou

Comparazione quote e consigli per le scommesse Inghilterra-Germania

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita.

Partita non semplice anche a livello scommesse. Gli inglesi non hanno bisogno di vincere, ma proveranno ad eliminare subito un avversaria potenzialmente pericolosa come la Germania, nonostante la delusione del gioco espresso dai tedeschi nelle prime 2 partite. Dall’altra parte la Germania campione in carica farà di tutto per non uscire di scena già alla fase a gironi. Il mercato sta andando sui tedeschi che vedono la quota per la vittoria in discesa sotto @2.50, anche se questa rimane una sfida abbastanza equilibrata anche secondo gli analisti. Noi prendiamo GERMANIA RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.83.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.