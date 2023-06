Pronostico Svizzera U21-Francia U21 28 giugno 2023. Gli azzurrini dovranno guardare con la coda dell’occhio anche alla partita che si giocherà in contemporanea allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj, e c’è anche una possibilità di biscotto contro l’Italia in questi Europei di calcio Under 21.

Pronostico Svizzera U21-Francia U21 28 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Al momento la classifica del Girone D recita: Francia 6 punti, Italia al secondo posto con 3, Svizzera terza sempre con 3, quindi Norvegia fanalino di coda con 0 punti. Come si nota dalla graduatoria a 90 minuti dal termine, lo scenario di un arrivo con tre squadre a pari punti (6, nel caso) non è assolutamente da sottovalutare, e per questo Svizzera U21-Francia U21 è una partita importante, che si presta anche ad un risultato “biscotto” contro l’Italia.

Nello specifico, al momento l’Italia ha messo a segno 4 gol e ne ha subiti altrettanti. Stesso discorso per la Svizzera, esattamente 4-4. Ma, se gli elvetici avessero la meglio della Francia, l’Italia potrebbe venire eliminata anche in caso di successo sulla Norvegia nell’ultimo impegno. Come? Se la Svizzera dovesse battere i transalpini con il punteggio di 1-0 o 2-1, la squadra del CT Nicolato sarebbe addirittura prima del girone, con gli elvetici secondi. Se, invece, i rosso-crociati dovessero superare la Francia per 2-0, 3-0, 3-1 o 4-0, sarebbero loro primi del girone, con noi secondi senza problemi di sorta. I guai, perchè di guai si tratterebbe, arriverebbero dal 3-2 in sù. Con un risultato simile, oppure 4-3, 5-4, 6-5 eccetera, saremmo al “biscotto” vero e proprio. Ovvero Svizzera e Francia che passano a braccetto (con il 3-2 Bleus primi, negli altri casi secondi) e Azzurrini eliminati.

Pronostico Svizzera U21-Francia U21 28 giugno 2023: probabili formazioni

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni.

FRANCIA (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; Thuram, Caqueret, Koné; Barcola, Kalimuendo, Gouiri.15 ore fa

Comparazione quote e consigli per le scommesse su Svizzera-Francia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita.

Probabilmente non ci sarà la goleada per il biscotto contro l’Italia, ma ci aspettiamo comunque un buon numero di reti, del resto la Svizzera arriva dal 2-3 contro l’Italia dove aveva quasi riaperto una partita chiusa, mentre la Francia ha grande potenziale offensivo e talenti in attacco, quindi giochiamo senza paura OVER 2.5 @1.72.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.