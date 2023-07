Pronostici Italia-Argentina 24 luglio 2023. E’ iniziato il mondiale di calcio femminile che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre di Milena Bertolini scendono in campo lunedì per l’esordio contro l’Argentina su cui l’Italia parte favorita.

Pronostici Italia-Argentina 24 luglio 2023: lo stato di forma delle nazionali

Dopo aver visto l’anteprima con quote antepost (Stati Uniti favorita per la 3° vittoria consecutiva del titolo mondiale), giorni e programma completo dei Mondiali di Calcio Femminile 2023, oggi andiamo ad approfondire le singole partite, ed iniziamo ovviamente dall’esordio delle azzurre impegnate in Italia-Argentina, lunedì mattina, alle ore 8:00 (ora italiana) ad Auckland con le Azzurre che affrontano l’Argentina nel primo dei tre impegni di un girone che comprende anche Svezia e Sudafrica.

Azzurre, secondo gli esperti Sisal, favoritissime @1,57 contro il @5,50 dell’Albiceleste mentre si scende @4,25 per il pareggio. Under e Over si equivalgono, entrambi offerti @1,85, e così il risultato esatto di 2-1 a favore dell’Italia si gioca @8,25 mentre quello per l’Argentina pagherebbe @18 volte la posta.

L’Italia arriva a questo evento con 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 3 amichevoli: 2-1 sulla Colombia, 0-0 contro le marocchine e 1-0 contro la Nuova Zelanda, uno dei paesi ospitanti della manifestazione. 1 sconfitta e 2 vittorie per l’Argentina nelle ultime 3 amichevoli in cui le argentine hanno concesso solo 1 rete nei tempi regolamentari.

Pronostici Italia-Argentina 24 luglio 2023: probabili formazioni

La CT Bertolini non ha ancora sciolto i dubbi su chi guiderà l’attacco azzurro ma un posto dovrebbe essere di Barbara Bonansea, pronta a guidare le sue compagne alla vittoria e a migliorare il bottino di due reti nel Mondiale precedente. Una doppietta del bomber della Juventus è data @8,25: Bonansea prova a inserirsi nella scia di Betty Vignotto che, nell’unico precedente giocato dall’Italia contro l’Argentina, realizzò addirittura una tripletta alle sudamericane. Occhio poi a Valentina Giacinti che vuole esordire entrando subito nel tabellino dei marcatori, un’impresa che è in quota @2,75.

Sul versante argentino attenzione a Paulina Gramaglia, attaccante delle Houston Dash, e fedelissima del CT Portanova: una sua rete all’Italia si gioca @3,50.

Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Cernoia, Greggi; Giacinti, Girelli, Bonansea. CT: Bertolini.

Argentina (4-3-3): Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Rodriguez, Benitez, Ippolito; Bonsegundo, Larroquette, Banini. CT: Portanova.

Comparazione quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per la sfida Italia-Argentina.

Nel maschile contro Messi e compagni le cose sarebbero molto diverse, ma in campo femminile il tasso tecnico delle azzurre è superiore a quello delle argentine, e per questo prendiamo la vittoria all’esordio dell’Italia, in una partita in cui non ci aspettiamo tante reti. L’Argentina starà attenta a non subire gol e il reparto difensivo delle azzurre è tra i migliori con una linea a quattro formata da: Bartoli, Linari, Salvai e Boattin. Giochiamo la COMBO ITALIA+UNDER 4,5 GOL @1.83 che troviamo su SNAI come giocata principale.

Barbara Bonansea e Giada Greggi possono essere decisive, specialmente la prima che ha grande esperienza (quasi cento presenze ufficiali con la Nazionale) al contrario della giovane calciatrice della Roma che potrebbe sentire il peso della maglia azzurra. Consigliamo BONANSEA MARCATRICE @2.25, quota Sisal che ci manderà in cassa anche in caso di gol dell’eventuale sostituta della Bonansea.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.