Pronostici Georgia-Repubblica Ceca 22 giugno 2024. La giornata di sabato degli Europei di calcio sarà aperta da questa sfida in campo alle ore 15:00 dal Volksparkstadion di Amburgo per la 2° giornata del Gruppo F.

Pronostici Georgia-Repubblica Ceca 22 giugno 2024: probabili formazioni

Sfida valida per la 2° giornata del Gruppo F di Euro 2024 con Georgia-Repubblica Ceca in campo alle ore 15:00 ad Amburgo. Il debutto assoluto della Georgia agli europei l’ha vista perdere con un netto 3-1 contro la Turchia di Montella, e la sfida di oggi è già determinante per Khvicha Kvaratskhelia e compagni.

La Repubblica Ceca ha avuto un esordio complicato contro il Portogallo, perdendo 1-2. La squadra del ct Hasek dovrebbe tornare a schierarsi col modulo 3-5-2 con Chytil e Schick in attacco. Modulo speculare per Sagnol che schiera la Georgia con un altro 3-5-2.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Baràk, Souček, Provod, Douděra; Chytil, Schick. CT: Hasek.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Lochoshvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kvekveskiri, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

CT: Sagnol.

Pronostici Georgia-Repubblica Ceca 22 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Georgia-Repubblica Ceca

All’interno delle competizioni europee la nazionale georgiana e quella ceca non hanno mai avuto modo di fronteggiarsi. D’altronde questa è la prima partecipazione da parte della Georgia al Torneo Europeo di Calcio mentre i cechi sono più esperti visto che hanno sfiorato il titolo nel 1996 e lo hanno vinto nel 1976 come ex Cecoslovacchia. Entrambe si giocano tutto e ci aspettiamo una partita ricca di gol. I cechi arrivano da 6 Over consecutivi, i georgiani sono O/U 8-2 nelle ultime 10 partite. Giochiamo Over 2.5 che vale un raddoppio pieno (quota in calo, quindi anche il mercato in generale crede in una partita da almeno 3 reti complessive).

PREVISIONE: OVER 2.5 @2.00

