Pronostici Belgio-Romania 22 giugno 2024. L’ultima partita del sabato, che completa la 2° giornata del Gruppo F di Euro 2024, si gioca alle ore 21:00 a Colonia. Vediamo analisi, probabili formazioni e consigli per le scommesse sugli europei di calcio.

Pronostici Belgio-Romania 22 giugno 2024: probabili formazioni

Al RheinEnergieStadion di Colonia si sfidano Belgio-Romania per la 2° giornata del Gruppo F di Euro 2024 che abbiamo analizzato. Il Belgio ha deluso all’esordio perdendo contro la Slovacchia, e sbagliando tanto. A livello di probabili formazioni il Belgio dovrebbe andare con Doku e Bakayoko sugli esterni, De Bruyne a ispirare Lukaku: questo quartetto Tedesco non lo tocca. Al centro della difesa, invece, Faes e Vertonghen.

La Romania al contrario ha impressionato nel 3-0 sull’Ucraina. I rumeni dovrebbero avare Stanciu e i due Marin favoriti per il centrocampo, C’è Man con Dragus e Mihaila in avanti nel 4-3-3 di Iordanescu che ha in Dragusin il leader difensivo.

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Bakayoko, Lukaku, Doku

Romania (4-3-3): Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; Rus, Răzvan Marin, Stanciu; Man, Drăguș, Mihăilă

Pronostici Belgio-Romania 22 giugno 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 su questa partita di Euro 2024:

Le nostre scommesse su Belgio-Romania

La nazionale di Domenico Tedesco ha dato grande dimostrazione di forza nella fase di qualificazione agli Europei vincendo 6 sfide, pareggiando 2 e non perdendo mai. Interessanti sono anche i dati relativi al gioco con un possesso palla del 58% ed una precisione nei passaggi dell’85%. La media goal è tra le più alte tra le partecipanti alla competizione con 2,75 reti a partita in media e solo 0,4 reti mediamente subite.

La nazionale di Iordănescu ha seguito un percorso quasi del tutto simile alle qualificazioni non perdendo mai, ma la media goal ci fa capire che segna poco così come incassa poco: solo 1,6 gol in media segnati e solo 0,5 subiti. Nei precedenti entrambe le squadre hanno vinto 5 volte e si registrano due pareggi. Secondo noi non vedremo tante reti.

PREVISIONE: UNDER 3.0 GOL @1.62

