Pronostici Premier League 2023-24 13a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca il big match Manchester City-Liverpool su cui vi diamo molti spunti per le scommesse ma attenzione anche a Newcastle-Chelsea su cui si concentra la free pick di Morfeo.

Pronostici Premier League 2023-24 13a giornata: le sfide da non perdere

La 13° giornata di Premier League si apre col botto, ovvero col big match col Manchester City, che guida la classifica con 28 punti ed è imbattuto da 4 turni (3 vittorie e 1 pareggio), che ospita all’Etihad Stadium il Liverpool, che insegue a una sola lunghezza. I Citizens hanno vinto gli ultimi due precedenti ufficiali contro i Reds, dopo che non avevano mai registrato un successo nei precedenti 5 incroci (3 sconfitte e 2 pareggi). Tra Guardiola e Klopp sarà la sfida numero 29: 12 vittorie del tedesco, 11 dello spagnolo e 5 pareggi nei precedenti. Ci aspettiamo spettacolo e gol quindi consigliamo OVER 3.5 @2.20 e tra i marcatori segnaliamo le due stelle: SALAH @2.62 e ovviamente HAALAND @1.72.

Tra le altre sfide interessanti c’è Newcastle-Chelsea di cui parliamo dopo nella free pick scelta da Morfeo in uno scontro in cui i 3 punti valgono moltissimo in chiave europea. L’Arsenal dovrà fare attenzione in trasferta al Brentford, mentre il Tottenham, che ha perso le ultime due gare, proverà a rifarsi ospitando l’Aston Villa in una partita che abbiamo analizzato nei dettagli.

Dopo la penalizzazione di 10 punti, l’Everton penultimo in classifica cercherà di recuperare subito alcuni punti ospitando il Manchester United mentre a chiudere il turno del campionato inglese ci sarà il Monday Night, il posticipo del lunedì che questa settimana metterà di fronte Fulham-Wolves.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 2023-24 13a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

13a GIORNATA Premier League

25.11. 13:30 Manchester City-Liverpool

25.11. 16:00 Burnley-West Ham

25.11. 16:00 Luton-Crystal Palace

25.11. 16:00 Newcastle-Chelsea

25.11. 16:00 Nottingham-Brighton

25.11. 16:00 Sheffield Utd-Bournemouth

25.11. 18:30 Brentford-Arsenal

26.11. 15:00 Tottenham-Aston Villa

26.11. 17:30 Everton-Manchester Utd

27.11. 21:00 Fulham-Wolverhampton

Pronostici Premier League 2023-24 13a giornata: FREE PICK Newcastle-Chelsea

La scelta di Morfeo sulla free pick di Premier League va su Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95.. I padroni di casa hanno perso prima della pausa e arrivano da un doppio Under. Al contrario i Blues arrivano da 2 partite ad alto punteggio in cui hanno segnato 8 gol, compreso il 4-4 spettacolare contro il City prima della pausa, ma questa volta andiamo con una partita più basso punteggio. Tradizione da Under tra queste due formazioni che hanno registrato 1 solo Over negli ultimi 9 precedenti (sempre Under nei 4 scontri più recenti.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB