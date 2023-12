Pronostici Premier League 2023-24 17a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca il big match Liverpool-Manchester United ma la nostra free pick questa settimana va su West Ham-Wolverhampton.

Pronostici Premier League 2023-24 17a giornata: le sfide da non perdere

La 17° giornata di Premier League si apre con l’anticipo del venerdì sera in cui il Nottingham Forest ospita il Tottenham, finalmente rinato nel turno precedente con la vittoria sul Newcastle. Proverà ad uscire dalla crisi il Chelsea di Mauricio Pochettino, reduce da due ko di fila e attualmente addirittura 12° in classifica: i Blues ospiteranno a Stamford Bridge lo Sheffield United, fanalino di coda che però nel turno precedente ha trovato la seconda vittoria stagionale.

Turno sulla carta favorevole per il Manchester City che ospita all’Etihad un Crystal Palace in crisi nera di risultati e prestazioni. Dopo il ko in casa dell’Aston Villa, l’Arsenal proverà a riprendersi la vetta in casa contro il Brighton di Roberto De Zerbi, che negli ultimi 5 turni ha perso solo una volta (2 pareggi e altrettante vittorie). Occhio anche all’Aston Villa di Unai Emery che, vincendo eventualmente in casa del Brentford, rimarrebbe attaccato alla lotta per il titolo.

Il big match si giocherà comunque domenica alle 17:30 e vede di fronte la capolista Liverpool e il Manchester United, appena escluso dalla Champions League e dall’Europa. L’ultimo precedente in casa dei Reds è stata una vera e propria goleada, con uno storico 7-0 per gli uomini di Jurgen Klopp. Nei 19 precedenti più recenti tra queste due formazioni, considerando solo le competizioni nazionali, 6 successi per il Liverpool, 7 per i Red Devils e 6 pareggi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 2023-24 17a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

17a GIORNATA PREMIER LEAGUE

15.12. 21:00 Nottingham-Tottenham

16.12. 16:00 Bournemouth-Luton

16.12. 16:00 Chelsea-Sheffield Utd

16.12. 16:00 Manchester City-Crystal Palace

16.12. 16:00 Newcastle-Fulham

16.12. 18:30 Burnley-Everton

17.12. 15:00 Arsenal-Brighton

17.12. 15:00 Brentford-Aston Villa

17.12. 15:00 West Ham-Wolves

17.12. 17:30 Liverpool-Manchester Utd

Pronostici Premier League 2023-24 17a giornata: FREE PICK West Ham-Wolves

Come free pick dallo studio di Morfeo abbiamo selezionato West Ham-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB