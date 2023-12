Pronostico Liverpool-Newcastle 1 gennaio 2024. Il nuovo anno si apre con tanto calcio inglese e proprio il primo dell’anno ci gusteremo il big match della 20° giornata di Premier League che siamo andati ad analizzare con quote, statistiche e consigli per le scommesse sul calcio inglese.

Pronostico Liverpool-Newcastle 1 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

A Capodanno tocca alla capolista Liverpool, che ad Anfield proverà a dare il colpo di grazia a un Newcastle che sta andando nettamente al di sotto delle attese in quello che è il big match della 20° giornata di Premier League che in questo periodo è sempre in campo.

I Reds, se si considerano solo le competizioni nazionali, sono imbattuti da 16 gare e non è di certo un caso. Negli ultimi 5 confronti tra queste due formazioni, solo vittorie Liverpool, che non hanno mai perso nei 14 scontri più recenti (10 successi e 4 pareggi).

Al momento il primo posto in classifica è occupato proprio dal Liverpool che nell’ultimo turno ha superato in trasferta il Burnley con il più classico dei punteggi (0-2). Ancora una sconfitta invece per il Newcastle, che cede in casa al Nottingham Forest per 1-3.

Pronostico Liverpool-Newcastle 1 gennaio 2024: probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Jones; Salah, Nuñez, Jota. Allenatore: Jurgen Klopp.

Newcastle (4-2-3-1): Dubravka; Trippier, Botman, Schar, Burn; Miley, Guimaraes, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Eddie Howe.

Migliori quote, dove vederla in TV e consigli per le scommesse su Liverpool-Newcastle

Guida TV. L’incontro tra Liverpool e Newcastle sarà trasmesso su Sky Sport. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Vediamo anche la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match.

Per quanto riguarda le scommesse pensiamo che ad Anfield non si interromperà la striscia perdente del Newcastle, anche se la quota dei Reds è bassa ed è scesa sotto @1.50. Come risultato esatto consigliamo 3-1 Liverpool @12.00 volte la posta.

