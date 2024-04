Risultati Premier 33a giornata. Turno super favorevole per il Manchester City che approfitta dei passi falsi di Arsenal e Liverpool per tornare in testa al campionato di calcio inglese. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Risultati Premier 33a giornata: il City torna in testa

Le due squadre al comando della Premier League, Arsenal e Liverpool, cadono entrambe in casa nella 33° giornata del campionato di calcio inglese dove ora in vetta alla classifica c’è il Manchester City, che sale a +2 sulle inseguitrici. I Gunners si arrendono 2-0 all’Aston Villa, i Reds vengono invece sconfitti 1-0 dal Crystal Palace. La nuova capolista della Premier fatica a sfondare nel primo tempo contro il Luton Town ma poi dilaga nella ripresa vincendo 5-1.

Nelle altre partite affonda il Tottenham, sconfitto 4-0 in casa del Newcastle: gli Surs perdono contatto con il quarto posto occupato dall’Aston Villa. Festeggia il Fulham, vittorioso per 2-0 in casa del West Ham grazie alla doppietta di Pereira. Torna alla vittoria il Brentford, che batte 2-0 lo Sheffield United, condannato ormai alla retrocessione.

Fatica tantissimo il Manchester United che non va oltre il pareggio per 2-2 col Bournemouth con doppietta di Bruno Fernandes. Finiscono in parità anche Burnley-Brighton (1-1) e Nottingham Forest-Wolves (2-2). Il Chelsea domina il Monday Night superando 6-0 l’Everton, ottavo risultato utile consecutivo per i Blues, che accorciano in classifica sulle posizioni che possono valere un piazzamento europeo: il sesto posto del Newcastle ora dista solo tre punti. L’Everton resta invece a +2 sulla zona retrocessione.

Classifiche e Betting trend sul campionato di calcio inglese

Vediamo l’aggiornamento della classifica del campionato di calcio inglese e i trend più interessanti sulla Premier League sui risultati e a seguire anche un interessante studio sui Corner.

Risultati Premier 33a giornata: le quote aggiornate

Per i bookmakers sarà difficile smuovere i Citizens dalla vetta: su Sisal si gioca @1,40 il quarto titolo consecutivo (decimo della storia) dei campioni d’Europa in carica, in netto vantaggio sull’Arsenal crollato ora @4,50 su Goldbet, con il Liverpool, reduce da una settimana da incubo tra Europa League e Premier League, a chiudere il podio virtuale @6 volte la posta.

Intanto il Manchester City rimane impegnato su più fronti, perché cercherà di difendere anche il titolo più importante, quello di Champions League dove la squadra di Guardiola affronterà i Real Madrid nella partita di ritorno (leggi QUI le nostre analisi), e dopo lo spettacolare match di andata in Spagna.

