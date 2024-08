Torna in campo il campionato di calcio inglese, e per questa 2° giornata di Premier League il nostro tipster Morfeo ha scelto Fulham-Leicester City come free pick su cui puntare in singola. Pronostico Fulham-Leicester 24 agosto 2024.

Pronostico Fulham-Leicester 24 agosto 2024: analisi e probabili formazioni

Sabato 24 agosto 2024 si gioca Fulham-Leicester City, match valido per la 2° giornata di Premier League, il campionato di calcio inglese. Squadre in campo da Craven Cottage di Londra con i padroni di casa che hanno esordito giocando una buona partita in casa dello United, ma non sono riusciti a strappare nemmeno un punto, perdendo 0-1. La neo promossa Leicester ha costretto il Tottenham al 1-1 all’esordio interno la settimana scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI

Fulham: Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Pereira, Berge; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Muniz

Leicester City: Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Winks, Ndidi; Fatawu, Buonanotte, Decordova-Reid; Vardy

Pronostico Fulham-Leicester 24 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda questo match di calcio inglese Premier League.

Le nostre scommesse su Fulham-Leicester City

Dopo aver incassato all’esordio stagionale con il Gol NO nella partita dell’Arsenal, per questa 2° giornata di Premier League il nostro tipster esperto di calcio inglese, Morfeo, ha scelto OVER 2.5 @1.84 sulla partita a Craven Cottage dove la squadra del tecnico Silva non ha mai vinto nelle ultime 12 partite. La squadra di Cooper invece arriva a Londra dopo aver vinto più partite in trasferta di qualsiasi altra squadra nei primi quattro livelli d’Inghilterra la scorsa stagione (14). L’ultimo precedente giocato qui è stato un pirotecnico 5-3 per i Cottages.

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.