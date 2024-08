In questo articolo Morfeo analizza la stagione 2024-25 di Premier League, con previsioni e scommesse antepost, oltre alla prima giornata con una free pick sul campionato di calcio inglese che si concentra su Arsenal-Wolverhampton. Pronostici Premier League 1a giornata.

Anteprima Premier League e scommesse antepost

Dopo la Community Shield vinta dal Manchester City ai calci di rigore contro i cugini dello United, nel weekend dopo ferragosto inizia anche la nuova stagione del campionato di calcio inglese, la Premier League 2024-25. Dopo aver visto una prima anteprima con calendario, quote antepost e big match stagionali, entriamo nel vivo con le prime giocate antepost. Abbiamo selezionato alcune idee di Morfeo, e come sempre tutti i contenuti e le giocate sono in esclusiva nel canale Telegram VIP di BETTING MANIAC.

Anche in questa stagione è il Manchester City ad aprire da favorita (dal mercato è arrivato il promettente Savinho, mentre in uscita si segnala soprattutto la cessione di Alvarez all’Atletico Madrid). Il Liverpool, dopo il cambio di panchina e l’arrivo di Arne Slot, sembra non essere in prima fila per la vittoria della Premier anche se sulla carta la principale avversaria del City potrebbe essere anche quest’anno l’Arsenal di Mikel Arteta che ha conteso il titolo al City nelle ultime due stagioni e si è già rafforzata con il difensore italiano Riccardo Calafiori (piace anche Osimhen del Napoli dall’Italia).

Tutto da scoprire il Chelsea di Enzo Maresca, che dopo aver riportato il Leicester in Premier League vuole confermarsi come allenatore di prima fascia. Pedro Neto, Jorgensen e Kiernan Dewsbury-Hall sono gli innesti più importanti del nuovo corso Blue, che hanno salutato tra gli altri lo storico capitano Thiago Silva. Confermato Erik ten Hag sulla panchina, punta a fare sicuramente meglio il Manchester United, che sul mercato ha puntato sulla linea verde tra Yoro e Zirkzee. Il Tottenham di Postecoglou, invece, si candida a rompere le uova nel paniere delle big con un contesto tattico consolidato e l’arrivo di Solanke, la punta che non dovrebbe fare più rimpiangere Harry Kane.

Pronostici Premier League 1a giornata: programma completo

Nel primo turno di Premier League, si parte subito forte con il big match di Stamford Bridge tra il Chelsea dell’allievo Maresca e il City campione del maestro Guardiola. Tottenham e Liverpool sono impegnate in trasferta, mentre l’Arsenal parte con i favori del pronostico contro il Wolverhampton e proprio su questa partita si concentra la prima free pick della nuova stagione di Morfeo, con un Gol NO.

CALENDARIO 1° GIORNATA PREMIER LEAGUE

16.08. 21:00 Manchester Utd-Fulham

17.08. 13:30 Ipswich-Liverpool

17.08. 16:00 Arsenal-Wolves

17.08. 16:00 Everton-Brighton

17.08. 16:00 Newcastle-Southampton

17.08. 16:00 Nottingham-Bournemouth

17.08. 18:30 West Ham-Aston Villa

18.08. 15:00 Brentford-Crystal Palace

18.08. 17:30 Chelsea-Manchester City

19.08. 21:00 Leicester-Tottenham

