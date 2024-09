Andiamo a vedere cosa ci attende per il fine settimana del campionato di calcio inglese, col big match Manchester United-Tottenham. Abbiamo scelto 4 match per una quota @6.90 della nostra schedina inglese. Multipla Premier League 6a giornata.

Programma completo 6° giornata Premier League

Il fine settimana della 6° giornata di Premier League si apre subito con la capolista Manchester City impegnata sul campo del Newcastle contro cui ha perso solo una volta negli ultimi 13 incroci ufficiali, considerando tutte le competizioni.

L’Arsenal tenterà di rimanere in scia ospitando un Leicester che fin qui non ha ancora mai vinto in campionato. Esame importante per il Chelsea di Enzo Maresca che ospita l’imbattuto Brighton con l’obiettivo di confermare le proprie ambizioni.

Il Liverpool, invece, sarà di scena in casa del fanalino di coda Wolverhampton e parte con i favori del pronostico, così come l’Aston Villa di Emery, che se la vedrà con l’Ipswich reduce da 3 pareggi consecutivi dopo i primi 2 ko e di cui abbiamo parlato anche nel dettaglio con la free pick di Morfeo.

Ancora attardato il Manchester United, che domenica affronterà all’Old Trafford il Tottenham, attualmente appaiato in classifica con gli stessi punti in quella che è la sfida più interessante di questo weekend di calcio inglese

CALENDARIO 6a GIORNATA PREMIER LEAGUE

28.09. 13:30 Newcastle-Manchester City

28.09. 16:00 Arsenal-Leicester

28.09. 16:00 Brentford-West Ham

28.09. 16:00 Chelsea-Brighton

28.09. 16:00 Everton-Crystal Palace

28.09. 16:00 Nottingham-Fulham

28.09. 18:30 Wolves-Liverpool

29.09. 15:00 Ipswich-Aston Villa

29.09. 17:30 Manchester Utd-Tottenham

30.09. 21:00 Bournemouth-Southampton

Multipla Premier League 6a giornata: schedina quota @6.90

Per questo turno abbiamo scelto 4 partite di Premier League, per una multipla quasi @7 volte la posta di quota.

