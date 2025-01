Il Monday Night che chiude la 20° giornata di Premier League in questo 2025 si gioca nel giorno dell’Epifania, con le squadre in campo alle ore 21.00 dal Molineux Stadium di Wolverhampton . Pronostico Wolves-Nottingham 6 gennaio 2025.

Pronostico Wolves-Nottingham 6 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

La 20° giornata di Premier League 2024-2025 si concluderà nella sera dell’Epifania, il 6 gennaio, con in campo Wolverhampton-Nottingham Forest.

I Wolves sono in ripresa con 2 vittorie seguite dal pareggio per 2-2 sul campo del Tottenham, una serie di risultati utili che hanno permesso di far uscire la squadra dalle sabbie mobili della retrocessione, che però rimane distante solo 1 punto al momento.

Il Nottingham si sta togliendo tante soddisfazioni in questa stagione, battendo squadre importanti, e vincendo le ultime 5 partite, un rendimento che gli ha permesso di superare perfino il Chelsea, salendo al 3° posto, a -2 dall’Arsenal! Il Nottingham ha anche uno dei migliori rendimenti in trasferta, dove ha sempre vinto nelle ultime 3, facendo meglio anche dei Gunners stessi.

Guida TV Premier League: dove vedere Wolves-Nottingham?

Il match tra Wolves-Nottingham, con fischio d’inizio previsto lunedì 6 gennaio alle ore 21:00, sarà in diretta ed esclusiva su Sky Sport, o sulle piattaforme streaming ad esso collegate: Sky Go e NOW tv.

Migliori quote Wolves-Nottingham di Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano su questo match valido per la 20° giornata di Premier League. Ospiti favoriti @2.35 su Goldbet per la vittoria mentre il successo dei Wolves si gioca @3.10 su Snai. Pareggio @3.25 su NetBet.

Pronostici Wolves-Nottingham del 06.01.2025

L’equilibrio è totale negli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni, visto che hanno sempre pareggiato. Non crediamo però in una 6° X consecutiva e consigliamo la Doppia Chance 1-2 con una quota che può tornarvi utile per doppie o multiple. In questi ultimi 5 scontri diretti diciamo anche che entrambe sono sempre andate a segno, e se volete una giocata in singola a quota più alta occhio alla scommessa speciale: GOL SI.

Risultato Esatto Wolves-Nottingham, Premier League

Per questo match di Premier League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato esatto finale: 1-0, 1-1, 1-2.

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (9-2-2, +4.99)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

