Nel fine settimana in Inghilterra si gioca la 32° giornata di Premier League 2024-2025, vediamo il programma completo, le sfide più interessanti e la free pick di giornata scelta da Morfeo col Pronostico Wolverhapton-Tottenham 13 aprile 2025.

Pronostico Wolverhampton-Tottenham 13 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Wolverhampton-Tottenham con probabili formazioni, guida tv, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla 32° giornata di Premier League.

Il Wolverhampton si sono tolti dalla zona rossa con 3 vittorie di fila e con +12 punti sull’Ipswich per una retrocessione che sembra già scontata in Premier (già in Championship da una settimana il Southampton). I Wolves arrivano dal 2-1 della settimana scorsa, proprio sul campo dell’Ipswich.

Stagione complicata per il Tottenham che a 37 punti e nella parte bassa del campionato di calcio inglese. Gli Spurs sono tornati alla vittoria lo scorso turno nel 3-1 proprio contro il fanalino di coda Southampton.

Probabili formazioni Wolves-Tottenham

Wolves (3-4-2-1): Sa, Agbadou, Gomes, Doherty, Ait Nouri, Andrè, Joao Gomes, Semedo, Munetsi, Bellegarde, Larsen. Allenatore: Pereira

Tottenham (4-3-3): Vicario, Romero, Davies, Porro, Spence, Bentancur, Maddison, Bergvall, Solanke, Johnson, Heung-min. Allenatore: Postecoglou

Guida TV Premier League: dove vedere Wolverhampton-Tottenham?

Potremo seguire il match Wolves-Southampton, in campo domenica pomeriggio dal Molineaux Stadium alle ore 15:00 in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canale 258) e in diretta streaming su Sky GO e NOW Tv.

Migliori quote Wolverhapton-Tottenham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Wolves favoriti in casa @2.25 su Betway, con la vittoria del Tottenham @3.10 su NetBet e pareggio @3.50 su Snai.

Pronostici Wolverhampton-Tottenham, le nostre scommesse

Per questo turno Morfeo ha scelto il match del Molineaux Stadium come free pick, andando a dare fiducia agli Spurs che in trasferta potranno portare a casa almeno un punticino con la doppia chance X2. All’andata il Tottenham ha pareggiato 2-2 con i Wolves, un risultato che andrebbe bene anche per questa domenica.

Il nostro pronostico Wolverhampton-Tottenham: X2 @1.68 Betway

Risultato Esatto Wolverhampton-Tottenham

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 1-2.

Programma completo 32° giornata Premier League 2024-2025

Si inizia dal lunch match di sabato con Manchester City all’Etihad Stadium contro il Crystal Palace una delle squadre più in forma del momento e reduce da 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 1 pareggio). Il Nottingham Forest cerca punti Champions ospitando l’Everton, mentre l’Aston Villa, dopo la sconfitta di Champions con il PSG, andrà a caccia del 4° successo consecutivo in casa del Southampton già retrocesso.

L’Arsenal tenterà di mettere pressione alla capolista ospitando il Brentford contro cui ha sempre vinto negli ultimi 4 incroci considerate tutte le competizioni. Il Chelsea vuole consolidare il 4° posto contro l’Ipswich a Stamford Bridge, mentre il Liverpool parte con i favori del pronostico ad Anfield contro il West Ham, battuto 7 volte negli ultimi 8 match, considerate tutte le competizioni (1 pareggio). Il Newcastle, attualmente 5°, dovrà vedersela in casa con la delusione Manchester United oggi addirittura solo 13° in classifica.

12.04. 13:30 Manchester City-Crystal Palace

12.04. 16:00 Brighton-Leicester

12.04. 16:00 Nottingham-Everton

12.04. 16:00 Southampton-Aston Villa

12.04. 18:30 Arsenal-Brentford

13.04. 15:00 Chelsea-Ipswich

13.04. 15:00 Liverpool-West Ham

13.04. 15:00 Wolves-Tottenham

13.04. 17:30 Newcastle-Manchester Utd

14.04. 21:00 Bournemouth-Fulham

Resoconto Free Pick Premier League 2024-2025

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (12-2-5 +5.19)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

Chelsea-Leicester: GOL NO @1.95✅

United-City: 2 (0, -0.5 AH) @1.87❌ 1/2

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.