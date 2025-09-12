Fine settimana molto importante per il ritorno del campionato di calcio inglese, con la 4° giornata di Premier League 2025-2026 che ha in programma il derby di Manchester, anche se noi ci concentriamo sul Pronostico Newcastle-Wolverhampton 13 settembre 2025.
Pronostico Newcastle-Wolverhampton 13 settembre 2025: lo stato di forma delle squadre
Andiamo a vedere l’analisi di Newcastle-Wolverhampton, match della 4° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio inglese.
Il Newcastle di Sandro Tonali sta vivendo un momento difficile. Dopo un mercato complicato, nel quale ha dovuto dire addio alla propria stella Isak sono arrivati due scialbi pareggi per 0-0 contro Aston Villa e Leeds, e una sfortunatissima sconfitta all’ultimo secondo in casa proprio contro il Liverpool.
Inizio da incubo anche per i Wolves, che hanno perso tutti e tre i primi match, ma hanno vinto contro il West Ham in Coppa di Lega. Nella prima partita la squadra è stata travolta per 0-4 dal Manchester City, poi hanno perso 1-0 in casa del Bournemouth e infine 2-3 in casa contro i Toffees.
Probabili Formazioni Newcastle-Wolverhampton
Newcastle (5-2-3): Pope, Trippier, Botman, Burn, Schär, Livramento; Tonali, Guimarães; Barnes, Elanga, Wissa All. Howe
Wolves (4-3-3): Sá, S Bueno, Agbadou, T Gomes, Tchatchoua; André, J Gomes, H Bueno; Arias, Hwang, Munetsi All. Pereira
Guida TV Premier League: dove vedere Newcastle-Wolverhampton?
La partita si disputerà sabato 13 aprile alle 16:00. Il match sarà disponibile sui canali Sky e in streaming su NOW.
Migliori quote su Newcastle-Wolverhampton
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. In pochi credono alla vittoria dei Wolves che si giocano fino @7.50 su Sisal mentre la vittoria del Newcastle è offerta al massimo @1.45 su Goldbet, col pareggio @4.60 su Admiralbet.
Le nostre scommesse Newcastle-Wolverhampton di Premier League
Dallo studio di Morfeo nel canale VIP di Betting Maniac, con tante segnalazioni e giocate sul campionato di calcio inglese, abbiamo scelto questo Over 2.5 gol totali per la partita in programma a St. James’ Park. Il Newcastle ha segnato 2 Under nelle prime 3 giornate, ma in trasferta, visto che l’unica partita giocata in casa (contro il Liverpool) si è conclusa con ben 5 gol totali. I Wolves arrivano a loro volta da un doppio 3-2, uno vincente in Coppa, e uno perdente nell’ultimo turno di campionato contro l’Everton. Sempre Over negli ultimi 5 scontri diretti tra queste due formazioni che nei precedenti hanno totalizzato 16 reti (3.2 di media a partita). Giochiamo OVER 2.5 @1.80.
Risultato Esatto Newcastle-Wolverhampton
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 3-0.
Turno completo 4° giornata Premier League e risultati free pick
Vediamo il turno completo della 4° giornata di Premier League e i big match più attesi iniziando da Arsenal -Nottingham Forest. L’Arsenal arriva da un inizio di stagione non sempre convincente ma resta tra le favorite. Giocare all’Emirates è un vantaggio e i Gunners hanno bisogno di una vittoria netta per tornare a inseguire le prime posizioni. Il Nottingham Forest, rinvigorito dalle novità tattiche, sta provando a costruire un’identità più coraggiosa: la velocità sulle fasce può mettere in difficoltà la difesa dell’Arsenal. La chiave sarà la gestione del centrocampo, dove i padroni di casa hanno qualità superiore.
Passiamo al piatto forte della giornata: Manchester City-Manchester United. Il derby di Manchester è sempre una sfida speciale. Il Manchester City non ha iniziato nel modo migliore e deve subito reagire: la pressione è alta, e il rischio di restare troppo indietro è concreto. Il Manchester United, invece, ha mostrato maggiore solidità nelle prime giornate e potrebbe approfittare delle difficoltà dei rivali. Tutto dipenderà dalla capacità del City di ritrovare brillantezza offensiva, mentre lo United dovrà essere cinico per sfruttare ogni occasione in contropiede. Un match che vale molto sul piano tecnico e psicologico.
Chiudiamo con Brentford-Chelsea. Il Chelsea è partito bene, mostrando equilibrio e concretezza in entrambe le fasi. La squadra di Enzo Maresca sembra avere un’identità più chiara rispetto al recente passato e vuole confermarsi anche in trasferta. Il Brentford invece dovrà puntare su intensità e fisicità per provare a rallentare la manovra dei Blues. Se il Chelsea riuscirà a sfruttare i suoi attaccanti mobili negli spazi, la differenza tecnica potrebbe risultare decisiva.
Programma 4° giornata
Arsenal vs Nottingham Forest
Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Crystal Palace vs Sunderland
Everton vs Aston Villa
Fulham vs Leeds United
Newcastle United vs Wolves
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Brentford vs Chelsea
Burnley vs Liverpool
Manchester City vs Manchester United
Classifica completa
- Liverpool 9 punti
- Chelsea 7 punti
- Arsenal 6 punti
- Tottenham Hotspur 6 punti
- Everton 6 punti
- Sunderland 6 punti
- Bournemouth 6 punti
- Crystal Palace 5 punti
- Manchester United 4 punti
- Nottingham Forest 4 punti
- Brighton & Hove Albion 4 punti
- Leeds United 4 punti
- Manchester City 3 punti
- Burnley 3 punti
- Brentford 3 punti
- West Ham United 3 punti
- Newcastle United 2 punti
- Fulham 2 punti
- Aston Villa 1 punto
- Wolverhampton Wanderers 0 punti
FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2025-2026 (2-1, +0.65 unità)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.