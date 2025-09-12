Fine settimana molto importante per il ritorno del campionato di calcio inglese, con la 4° giornata di Premier League 2025-2026 che ha in programma il derby di Manchester, anche se noi ci concentriamo sul Pronostico Newcastle-Wolverhampton 13 settembre 2025.

Pronostico Newcastle-Wolverhampton 13 settembre 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Newcastle-Wolverhampton, match della 4° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio inglese.

Il Newcastle di Sandro Tonali sta vivendo un momento difficile. Dopo un mercato complicato, nel quale ha dovuto dire addio alla propria stella Isak sono arrivati due scialbi pareggi per 0-0 contro Aston Villa e Leeds, e una sfortunatissima sconfitta all’ultimo secondo in casa proprio contro il Liverpool.

Inizio da incubo anche per i Wolves, che hanno perso tutti e tre i primi match, ma hanno vinto contro il West Ham in Coppa di Lega. Nella prima partita la squadra è stata travolta per 0-4 dal Manchester City, poi hanno perso 1-0 in casa del Bournemouth e infine 2-3 in casa contro i Toffees.

Probabili Formazioni Newcastle-Wolverhampton

Newcastle (5-2-3): Pope, Trippier, Botman, Burn, Schär, Livramento; Tonali, Guimarães; Barnes, Elanga, Wissa All. Howe

Wolves (4-3-3): Sá, S Bueno, Agbadou, T Gomes, Tchatchoua; André, J Gomes, H Bueno; Arias, Hwang, Munetsi All. Pereira

Guida TV Premier League: dove vedere Newcastle-Wolverhampton?

La partita si disputerà sabato 13 aprile alle 16:00. Il match sarà disponibile sui canali Sky e in streaming su NOW.

Migliori quote su Newcastle-Wolverhampton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. In pochi credono alla vittoria dei Wolves che si giocano fino @7.50 su Sisal mentre la vittoria del Newcastle è offerta al massimo @1.45 su Goldbet, col pareggio @4.60 su Admiralbet.

Le nostre scommesse Newcastle-Wolverhampton di Premier League

Dallo studio di Morfeo nel canale VIP di Betting Maniac, con tante segnalazioni e giocate sul campionato di calcio inglese, abbiamo scelto questo Over 2.5 gol totali per la partita in programma a St. James’ Park. Il Newcastle ha segnato 2 Under nelle prime 3 giornate, ma in trasferta, visto che l’unica partita giocata in casa (contro il Liverpool) si è conclusa con ben 5 gol totali. I Wolves arrivano a loro volta da un doppio 3-2, uno vincente in Coppa, e uno perdente nell’ultimo turno di campionato contro l’Everton. Sempre Over negli ultimi 5 scontri diretti tra queste due formazioni che nei precedenti hanno totalizzato 16 reti (3.2 di media a partita). Giochiamo OVER 2.5 @1.80.

Risultato Esatto Newcastle-Wolverhampton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 3-0.

Turno completo 4° giornata Premier League e risultati free pick

Vediamo il turno completo della 4° giornata di Premier League e i big match più attesi iniziando da Arsenal -Nottingham Forest. L’Arsenal arriva da un inizio di stagione non sempre convincente ma resta tra le favorite. Giocare all’Emirates è un vantaggio e i Gunners hanno bisogno di una vittoria netta per tornare a inseguire le prime posizioni. Il Nottingham Forest, rinvigorito dalle novità tattiche, sta provando a costruire un’identità più coraggiosa: la velocità sulle fasce può mettere in difficoltà la difesa dell’Arsenal. La chiave sarà la gestione del centrocampo, dove i padroni di casa hanno qualità superiore.

Passiamo al piatto forte della giornata: Manchester City-Manchester United. Il derby di Manchester è sempre una sfida speciale. Il Manchester City non ha iniziato nel modo migliore e deve subito reagire: la pressione è alta, e il rischio di restare troppo indietro è concreto. Il Manchester United, invece, ha mostrato maggiore solidità nelle prime giornate e potrebbe approfittare delle difficoltà dei rivali. Tutto dipenderà dalla capacità del City di ritrovare brillantezza offensiva, mentre lo United dovrà essere cinico per sfruttare ogni occasione in contropiede. Un match che vale molto sul piano tecnico e psicologico.

Chiudiamo con Brentford-Chelsea. Il Chelsea è partito bene, mostrando equilibrio e concretezza in entrambe le fasi. La squadra di Enzo Maresca sembra avere un’identità più chiara rispetto al recente passato e vuole confermarsi anche in trasferta. Il Brentford invece dovrà puntare su intensità e fisicità per provare a rallentare la manovra dei Blues. Se il Chelsea riuscirà a sfruttare i suoi attaccanti mobili negli spazi, la differenza tecnica potrebbe risultare decisiva.

Programma 4° giornata

Arsenal vs Nottingham Forest

Bournemouth vs Brighton & Hove Albion

Crystal Palace vs Sunderland

Everton vs Aston Villa

Fulham vs Leeds United

Newcastle United vs Wolves

West Ham United vs Tottenham Hotspur

Brentford vs Chelsea

Burnley vs Liverpool

Manchester City vs Manchester United

Classifica completa

Liverpool 9 punti Chelsea 7 punti Arsenal 6 punti Tottenham Hotspur 6 punti Everton 6 punti Sunderland 6 punti Bournemouth 6 punti Crystal Palace 5 punti Manchester United 4 punti Nottingham Forest 4 punti Brighton & Hove Albion 4 punti Leeds United 4 punti Manchester City 3 punti Burnley 3 punti Brentford 3 punti West Ham United 3 punti Newcastle United 2 punti Fulham 2 punti Aston Villa 1 punto Wolverhampton Wanderers 0 punti

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2025-2026 (2-1, +0.65 unità)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.