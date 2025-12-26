Come da tradizione il periodo natalizio e di fine anno è un tour de force del campionato di calcio inglese, anche se quest’anno avremo un Boxing Day con un solo match. Cil resto della 18° giornata di Premier League diviso nel weekend del 27 e 28 dicembre 2025. Pronostici Premier League giornata 18.

Pronostici Premier League giornata 18: programma e classifiche

Abbiamo già visto nel dettaglio la sfida che domenica sera concluderà la 18° giornata di Premier League inglese, Crystal Palace-Tottenham, ma ora vediamo anche le altre sfide che ci attendono in questi giorni.

PROGRAMMA 18° GIORNATA PREMIER LEAGUE

Venerdì 26 Dicembre

Manchester United – Newcastle United (ore 21:00)

Sabato 27 Dicembre

Nottingham Forest – Manchester City (ore 13:30)

West Ham – Fulham (ore 16:00)

Brentford – AFC Bournemouth (ore 16:00)

Liverpool – Wolverhampton (ore 16:00)

Arsenal – Brighton & Hove Albion (ore 16:00)

Burnley – Everton (ore 16:00)

Chelsea – Aston Villa (ore 18:30)

Domenica 28 Dicembre

Sunderland – Leeds (ore 15:00)

Crystal Palace – Tottenham (ore 17:30)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2025-2026

Arsenal – 39 punti Manchester City – 37 punti Aston Villa – 36 punti Chelsea – 29 punti Liverpool – 29 punti Sunderland – 27 punti Manchester United – 26 punti Crystal Palace – 26 punti Brighton & Hove Albion – 24 punti Everton – 24 punti Newcastle – 23 punti Brentford – 23 punti Fulham – 23 punti Tottenham – 22 punti AFC Bournemouth – 22 punti Leeds – 19 punti Nottingham Forest – 18 punti West Ham – 13 punti Burnley – 11 punti Wolverhampton – 2 punti

Boxing Day: solo United-Newcastle a Santo Stefano

Manchester United-Newcastle United (Venerdì 26, ore 21:00) È l’unico match del Boxing Day. Si affrontano due squadre separate da pochi punti (United 7° a 26, Newcastle 11° a 23).

I Red Devils vantano un attacco prolifico ma una difesa che concede molto, mentre il Newcastle arriva all’Old Trafford in cerca di riscatto dopo aver perso solidità difensiva nelle ultime uscite. È una sfida chiave per rimanere agganciati al treno europeo.

Big match di Premier League di sabato 27 dicembre

Nottingham Forest-Manchester City (Sabato 27, ore 13:30) Il Manchester City apre il sabato calcistico con l’obbligo di vincere per mettere pressione all’Arsenal. La squadra di Guardiola, trascinata dai gol di Haaland, affronta un Nottingham Forest in piena lotta salvezza (17° posto). Sulla carta è un match sbilanciato, ma il City Ground può essere un campo insidioso per chiunque.

Arsenal-Brighton & Hove Albion (Sabato 27, ore 16:00) La capolista Arsenal difende il primato all’Emirates. Con la miglior difesa del campionato (solo 10 gol subiti), i Gunners affrontano un Brighton (9°) capace di alternare grandi prestazioni ad incredibili passaggi a vuoto. Per Arteta è un test di maturità fondamentale per mantenere il distacco sulle inseguitrici.

Chelsea-Aston Villa (Sabato 27, ore 18:30) È il big match di giornata. L’Aston Villa si presenta a Stamford Bridge forte del terzo posto e di un momento di forma eccezionale. Il Chelsea, quarto ma staccato di 7 lunghezze dai Villans, non può permettersi passi falsi se vuole consolidare la zona Champions. Si preannuncia una sfida tattica e spettacolare tra due degli attacchi più interessanti del torneo.

Gli ultimi match di domenica 28 dicembre in Inghilterra

Oltre a Crystal Palace-Tottenham di cui abbiamo già parlato nel dettaglio in un articolo apposito, con i nostri consigli per le scommesse, domenica si gioca anche Sunderland-Leeds (Domenica 28, ore 15:00).

Menzione d’onore per il Sunderland, vera sorpresa della stagione. Da neopromossa si trova incredibilmente al 6° posto, a ridosso della zona Champions. Affronta in casa il Leeds (16°) in un derby del nord che potrebbe proiettare i Black Cats ancora più in alto o dare ossigeno agli ospiti in chiave salvezza.

