Pronostico Manchester City-Wolverhampton: le scommesse sulla 23° giornata di Premier League

Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026
Pronostici Premier League
Avatar
di
22 Gennaio 2026

Nel fine settimana si gioca la 23° giornata di Premier League e noi ci concentriamo sul match di sabato all’Etihad Stadium dove il City di Guardiola vuole tornare a vincere, non lo fa da 4 giornate in campionato, mentre il fanalino di coda Wolverhampton arriva da 4 risultati utili consecutivi. Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026.

Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Wolverhampton, match della 23° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Manchester City è al secondo posto in campionato, ma è in crisi visto che si trova a -7 dall’Arsenal in testa. La squadra di Guardiola non vince da 4 giornate, dopo 3 pareggi è arrivato anche l’ultimo ko nel derby di Manchester, per 0-2 contro lo United.

Il Wolverhampton è in fondo alla classifica con appena 8 punti, e 1 sola vittoria finora, ma non sta andando male, visto che è in striscia positiva da 4 giornate, e in questi 4 turni ha raccolto 6 degli 8 punti stagionali.

Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026

Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026

Probabili Formazioni Manchester City-Wolverhampton

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma, Jushanov, Alleyne, Akè, Lewis, Reijnders, Silva, Foden, Doku, Semenyo,Haaland.

Wolves (3-5-2): Sà, Bueno, Mosquera, Krejci, Andre, Mane, Bueno, Gomes, Tchachoua, Arokodare, Hwang.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Manchester City-Wolves?

Le squadre sono in campo sabato 24 gennaio alle ore 16:00, con diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Manchester City-Wolverhampton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Manchester City-Wolverhampton
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.207.0013.00
1.207.0011.00
1.207.0011.50
1.206.7511.00
1.187.0011.00

Le nostre scommesse su Manchester City-Wolverhampton

I Wolves hanno dato segnali di ripresa ma l’attacco rimane il peggiore del campionato inglese con soli 15 gol all’attivo e il City ha una delle migliori difese. Il nostro esperto di Premier League, Morfeo, questa settimana ha scelto il gol no per questo match, non vede entrambe le squadre a segno, come del resto è stato negli ultimi 2 scontri diretti.

PRONOSTICO: GOL NO @1.95 BET365

Risultato Esatto Finale Manchester City-Wolverhampton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-0, 4-1.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (9-9-1, -1.36)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Premier League: derby di Manchester tra United-City e free pick su Leeds-Fulham del 17 gennaio 2026
Pronostici Premier League
Pronostici Premier League: derby di Manchester tra United-City e free pick su Leeds-Fulham del 17 gennaio 2026
15 Gennaio 2026
Pronostici Premier League: Epifania con la 21° giornata di calcio inglese. Big match Arsenal-Liverpool del 08-01-26
Pronostici Premier League
Pronostici Premier League: Epifania con la 21° giornata di calcio inglese. Big match Arsenal-Liverpool del 08-01-26
5 Gennaio 2026
Multipla Premier League: Schedina valida per la 21° giornata
Pronostici Premier League
Multipla Premier League: Schedina valida per la 21° giornata
7 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.