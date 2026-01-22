Nel fine settimana si gioca la 23° giornata di Premier League e noi ci concentriamo sul match di sabato all’Etihad Stadium dove il City di Guardiola vuole tornare a vincere, non lo fa da 4 giornate in campionato, mentre il fanalino di coda Wolverhampton arriva da 4 risultati utili consecutivi. Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026.

Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Wolverhampton, match della 23° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Manchester City è al secondo posto in campionato, ma è in crisi visto che si trova a -7 dall’Arsenal in testa. La squadra di Guardiola non vince da 4 giornate, dopo 3 pareggi è arrivato anche l’ultimo ko nel derby di Manchester, per 0-2 contro lo United.

Il Wolverhampton è in fondo alla classifica con appena 8 punti, e 1 sola vittoria finora, ma non sta andando male, visto che è in striscia positiva da 4 giornate, e in questi 4 turni ha raccolto 6 degli 8 punti stagionali.

Probabili Formazioni Manchester City-Wolverhampton

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma, Jushanov, Alleyne, Akè, Lewis, Reijnders, Silva, Foden, Doku, Semenyo,Haaland.

Wolves (3-5-2): Sà, Bueno, Mosquera, Krejci, Andre, Mane, Bueno, Gomes, Tchachoua, Arokodare, Hwang.

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Manchester City-Wolves?

Le squadre sono in campo sabato 24 gennaio alle ore 16:00, con diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Manchester City-Wolverhampton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Manchester City-Wolverhampton

I Wolves hanno dato segnali di ripresa ma l’attacco rimane il peggiore del campionato inglese con soli 15 gol all’attivo e il City ha una delle migliori difese. Il nostro esperto di Premier League, Morfeo, questa settimana ha scelto il gol no per questo match, non vede entrambe le squadre a segno, come del resto è stato negli ultimi 2 scontri diretti.

PRONOSTICO: GOL NO @1.95 BET365

Risultato Esatto Finale Manchester City-Wolverhampton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-0, 4-1.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (9-9-1, -1.36)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.