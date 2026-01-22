Nel fine settimana si gioca la 23° giornata di Premier League e noi ci concentriamo sul match di sabato all’Etihad Stadium dove il City di Guardiola vuole tornare a vincere, non lo fa da 4 giornate in campionato, mentre il fanalino di coda Wolverhampton arriva da 4 risultati utili consecutivi. Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026.
Pronostici City-Wolves 24 gennaio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Wolverhampton, match della 23° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
Il Manchester City è al secondo posto in campionato, ma è in crisi visto che si trova a -7 dall’Arsenal in testa. La squadra di Guardiola non vince da 4 giornate, dopo 3 pareggi è arrivato anche l’ultimo ko nel derby di Manchester, per 0-2 contro lo United.
Il Wolverhampton è in fondo alla classifica con appena 8 punti, e 1 sola vittoria finora, ma non sta andando male, visto che è in striscia positiva da 4 giornate, e in questi 4 turni ha raccolto 6 degli 8 punti stagionali.
Probabili Formazioni Manchester City-Wolverhampton
Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma, Jushanov, Alleyne, Akè, Lewis, Reijnders, Silva, Foden, Doku, Semenyo,Haaland.
Wolves (3-5-2): Sà, Bueno, Mosquera, Krejci, Andre, Mane, Bueno, Gomes, Tchachoua, Arokodare, Hwang.
Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Manchester City-Wolves?
Le squadre sono in campo sabato 24 gennaio alle ore 16:00, con diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote per Manchester City-Wolverhampton
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Manchester City-Wolverhampton
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.20
|7.00
|13.00
|1.20
|7.00
|11.00
|1.20
|7.00
|11.50
|1.20
|6.75
|11.00
|1.18
|7.00
|11.00
Le nostre scommesse su Manchester City-Wolverhampton
I Wolves hanno dato segnali di ripresa ma l’attacco rimane il peggiore del campionato inglese con soli 15 gol all’attivo e il City ha una delle migliori difese. Il nostro esperto di Premier League, Morfeo, questa settimana ha scelto il gol no per questo match, non vede entrambe le squadre a segno, come del resto è stato negli ultimi 2 scontri diretti.
PRONOSTICO: GOL NO @1.95 BET365
Risultato Esatto Finale Manchester City-Wolverhampton
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-0, 4-1.
Risultati Scommesse Premier League 2025-2026
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (9-9-1, -1.36)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
