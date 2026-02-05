Sabato 7 febbraio al Molineux Stadium si gioca Wolverhampton-Chelsea, match valido per la 25° giornata di Premier League inglese, con i Blues che cercano la 4° vittoria in fila per difendere il 5° posto che vale l’Europa, e magari migliorarlo, mentre i Wolves sono desolatamente sul fondo della classifica del campionato di calcio inglese. Pronostico Wolves-Chelsea 7 febbraio 2026.

Pronostico Wolves-Chelsea 7 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Wolverhampton-Chelsea, match della 25° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

I Wolves sono desolatamente all’ultimo posto con appena 8 punti conquistati nelle prime 24 giornate di campionato, con una salvezza lontana 18 lunghezze, e una situazione che appare disperata per la squadra di Wolverhampton che arriva da uno doppio 0-2.

Il Chelsea ha ben altri obiettivi, il principale è quello di mantenere il 5° posto e magari migliorare verso la top-4 che assicura la partecipazione alla prossima Champions League. Il momento è positivo per i Blues che sono reduci da 3 vittorie in cui hanno segnato 8 reti.

Probabili Formazioni Wolverhampton-Chelsea

Wolverhampton: Jose Sa, Santi Bueno, Ladislav Krejci, Yerson Mosquera, Hugo Bueno, Joao Gomes, Andre, Mateus Mane, Rodrigo Gomes, Tolu Arokodare, Hwang Hee-Chan.

Chelsea: Robert Sanchez, Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Reece James, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao, Joao Pedro.

Guida TV Calcio: dove vedere Wolverhampton-Chelsea?

Squadre in campo sabato 7 febbraio alle ore 16:00 italiane, con diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Wolverhampton-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Wolverhampton-Chelsea

Di recente il Chelsea ha segnato molto come abbiamo visto, ha bisogno di punti ed è in un buon momento. Il Wolverhampton è ultimo e ha il peggior attacco ma anche una delle difese più vulnerabili con 45 reti al passivo, e il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, questa settimana ha scelto almeno 3 gol in questo match come free pick. Tutte le giocate complete e con stake le trovate nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC, qui sotto i riferimenti per accedere. All’andata netto 3-0 del Chelsea a novembre, un risultato che potremmo vedere anche oggi, e il mese prima spettacolare 4-3 in EFL Cup tra queste due formazioni che hanno sempre dato vita a match spettacolari e da Over negli ultimi 6 confronti diretti e in 8 degli ultimi 9 precedenti.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.75

Risultato Esatto Finale per Wolverhampton-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-3, 0-4, 0-2.

