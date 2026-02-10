Pronostico Nottingham-Wolverhampton: le scommesse sul turno infrasettimanale, 26° giornata di Premier League

Pronostici Premier League
10 Febbraio 2026

Tra martedì 10 e giovedì 12 febbraio va in scena il turno infrasettimanale con la 26° giornata di Premier League, e noi ci concentriamo su un match nei bassifondi della classifica, in campo mercoledì sera dallo stadio City Ground di Nottingham, dove i padroni di casa ospitano un Wolverhampton sempre ultimissimo. Pronostico Nottingham-Wolves 11 febbraio 2026.

Pronostico Nottingham-Wolves 11 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nottingham Forest-Wolverhampton, match della 26° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

E’ uno scontro salvezza bello e buono quello che va in scena mercoledì sera nel turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, almeno per il Nottingham Forest sceso al 17° posto, solo a +3 dalla zona retrocessione dopo il ko per 1-3 del weekend sul campo del Leeds.

I Wolves sono disperati, ultimissimi con soli 8 punti, praticamente con un piede già in Championship, reduci da 3 nette sconfitte per una formazione che finora ha vinto solo 1 volta in campionato e mai in trasferta (0-3-9) dove in 12 partite il Wolverhampton ha messo insieme la pochezza di 5 gol col proprio attacco.

Pronostico Nottingham-Wolves 11 febbraio 2026

Pronostico Nottingham-Wolves 11 febbraio 2026

Probabili Formazioni Nottingham-Wolverhampton

Nottingham Forest (4-2-3-1): Ortega; Ola Aina, Milenkovic, Morato, Murillo; Sangare, Anderson; Dominguez, Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus. Allenatore: Dyche.

Wolverhampton (3-5-2): José Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Rodrigo Gomes, Joao Gomes, Andre, Mane, H. Bueno; Arokodare, Hwang. Allenatore: Edwards.

Guida TV Calcio: dove vedere Nottingham-Wolverhampton?

Nottingham Forest-Wolverhampton si gioca al City Ground, fischio di inizio alle 20:30 di mercoledì 11 febbraio. La diretta tv è prevista su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW.

Migliori quote per Nottingham-Wolverhampton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Nottingham-Wolverhampton
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.703.605.25
1.703.805.00
1.703.705.00
1.673.705.00
1.703.655.10

Le nostre scommesse su Nottingham-Wolverhampton

Dopo l’Over del fine settimana con i Wolves, per il turno infrasettimanale cambia la strategia di Morfeo con la selezione della free pick sul campionato di calcio inglese (trovate tutte le giocate e molto di più nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC). Teniamo sempre i Wolves, ma per la trasferta a Nottingham giochiamo su meno di 3 gol totali. Il Nottingham arriva da 3 Under di fila in casa, così come i Wolves arrivano da 3 Under in trasferta (dove sono O/U 4-8 in stagione con soli 2.1 gol totali di media nelle partite fuori casa del Wolverhampton). Lo scorso dicembre 1-0 del Nottingham in trasferta sul campo dei Wolves, 4° Under negli ultimi 6 precedenti tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.85

Risultato Esatto Finale per Nottingham-Wolverhampton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (11-10-1, -0.66)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

