Tra martedì 10 e giovedì 12 febbraio va in scena il turno infrasettimanale con la 26° giornata di Premier League, e noi ci concentriamo su un match nei bassifondi della classifica, in campo mercoledì sera dallo stadio City Ground di Nottingham, dove i padroni di casa ospitano un Wolverhampton sempre ultimissimo. Pronostico Nottingham-Wolves 11 febbraio 2026.

Pronostico Nottingham-Wolves 11 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nottingham Forest-Wolverhampton, match della 26° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

E’ uno scontro salvezza bello e buono quello che va in scena mercoledì sera nel turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, almeno per il Nottingham Forest sceso al 17° posto, solo a +3 dalla zona retrocessione dopo il ko per 1-3 del weekend sul campo del Leeds.

I Wolves sono disperati, ultimissimi con soli 8 punti, praticamente con un piede già in Championship, reduci da 3 nette sconfitte per una formazione che finora ha vinto solo 1 volta in campionato e mai in trasferta (0-3-9) dove in 12 partite il Wolverhampton ha messo insieme la pochezza di 5 gol col proprio attacco.

Probabili Formazioni Nottingham-Wolverhampton

Nottingham Forest (4-2-3-1): Ortega; Ola Aina, Milenkovic, Morato, Murillo; Sangare, Anderson; Dominguez, Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus. Allenatore: Dyche.

Wolverhampton (3-5-2): José Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Rodrigo Gomes, Joao Gomes, Andre, Mane, H. Bueno; Arokodare, Hwang. Allenatore: Edwards.

Guida TV Calcio: dove vedere Nottingham-Wolverhampton?

Nottingham Forest-Wolverhampton si gioca al City Ground, fischio di inizio alle 20:30 di mercoledì 11 febbraio. La diretta tv è prevista su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW.

Migliori quote per Nottingham-Wolverhampton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Nottingham-Wolverhampton

Dopo l’Over del fine settimana con i Wolves, per il turno infrasettimanale cambia la strategia di Morfeo con la selezione della free pick sul campionato di calcio inglese (trovate tutte le giocate e molto di più nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC). Teniamo sempre i Wolves, ma per la trasferta a Nottingham giochiamo su meno di 3 gol totali. Il Nottingham arriva da 3 Under di fila in casa, così come i Wolves arrivano da 3 Under in trasferta (dove sono O/U 4-8 in stagione con soli 2.1 gol totali di media nelle partite fuori casa del Wolverhampton). Lo scorso dicembre 1-0 del Nottingham in trasferta sul campo dei Wolves, 4° Under negli ultimi 6 precedenti tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.85

Risultato Esatto Finale per Nottingham-Wolverhampton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (11-10-1, -0.66)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

