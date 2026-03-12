Pronostico Brentford-Wolverhampton: analisi, quote e scommesse posticipo 30° giornata Premier League del 16-03-2026

Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026
Pronostici Premier League
Avatar
di
12 Marzo 2026

Dopo la pausa del weekend scorso per la FA Cup, torna il campionato di calcio inglese e per questa 30° giornata di Premier League ci concentriamo sul posticipo di lunedì a Londra, dal Brentford Community Stadium. Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026.

Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brentford-Wolverhampton, match della 30° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Brentford è salito fino al 7° posto, addirittura a -4 dal Liverpool e dal Chelsea in lotta per l’ultima posizione buona per l’Europa. Il Brentford è reduce da 1 vittoria per 4-3 sul campo del Burnley, e poi lo 0-0, sempre in trasferta, contro il Bournemouth nell’ultimo turno infrasettimanale.

Ben diversa la situazione del Wolverhampton all’ultimo posto con 16 punti e una salvezza che rimane lontana 8 punti, anche se i Wolves si sono sbloccati con 2 vittorie di fila nelle ultime 2 giornate (prima avevano riportato solo 1 singola vittoria in 27 partite). Le 2 vittorie sono arrivate però entrambe in casa, visto che in trasferta il Wolverhampton è ancora a secco di successi in stagione (0-4-10).

Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026

Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026

Probabili formazioni Brentford-Wolverhampton

Brentford 4-3-3 Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard; Schade, Thiago, Lewis-Potter
Wolverhampton 5-3-1-1 Johnstone; Doherty, Bueno, Krejci, Toti, Wolfe; Gomes, Andre, Fer López; Hwang; Larsen

Guida TV Calcio: dove vedere Brentford-Wolverhampton?

La partita di Premier League tra Brentford e Wolverhampton Wanderers sarà trasmessa in diretta esclusiva lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21:00. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport (solitamente Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio al canale 202). Diretta streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote su Brentford-Wolverhampton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Brentford-Wolverhampton
13/03/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.554.006.00
1.554.205.75
1.554.105.80
1.554.006.00
1.554.255.50

Le nostre scommesse su Brentford-Wolverhampton

Il nostro esperto di calcio inglese ha scelto almeno 3 gol totali in questo match. In trasferta i Wolves hanno concesso la bellezza di 21 gol in 14 partite. Nei match interni del Brentford in stagione assistiamo a 2.8 gol totali di media. All’andata solo 2-0 per il Brentford, ma in questo momento di ripresa il Wolverhampton potrebbe segnare almeno una rete.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.73

Risultato Esatto Finale Brentford-Wolverhampton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 2-2.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (14-11-1, +0.71)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici FA Cup: campionato inglese fermo per gli ottavi di finale di coppa dal 6 al 9 marzo 2026
Pronostici Premier League
Pronostici FA Cup: campionato inglese fermo per gli ottavi di finale di coppa dal 6 al 9 marzo 2026
6 Marzo 2026
Pronostico Leeds-Sunderland: turno infrasettimanale, 29° giornata di Premier League del 03-03-2026
Pronostici Premier League
Pronostico Leeds-Sunderland: turno infrasettimanale, 29° giornata di Premier League del 03-03-2026
2 Marzo 2026
Pronostico Arsenal-Chelsea: big match che chiude la 28° giornata di Premier League l’1 marzo 2026
Pronostici Premier League
Pronostico Arsenal-Chelsea: big match che chiude la 28° giornata di Premier League l’1 marzo 2026
27 Febbraio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.