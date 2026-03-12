Dopo la pausa del weekend scorso per la FA Cup, torna il campionato di calcio inglese e per questa 30° giornata di Premier League ci concentriamo sul posticipo di lunedì a Londra, dal Brentford Community Stadium. Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026.
Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Brentford-Wolverhampton, match della 30° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.
Il Brentford è salito fino al 7° posto, addirittura a -4 dal Liverpool e dal Chelsea in lotta per l’ultima posizione buona per l’Europa. Il Brentford è reduce da 1 vittoria per 4-3 sul campo del Burnley, e poi lo 0-0, sempre in trasferta, contro il Bournemouth nell’ultimo turno infrasettimanale.
Ben diversa la situazione del Wolverhampton all’ultimo posto con 16 punti e una salvezza che rimane lontana 8 punti, anche se i Wolves si sono sbloccati con 2 vittorie di fila nelle ultime 2 giornate (prima avevano riportato solo 1 singola vittoria in 27 partite). Le 2 vittorie sono arrivate però entrambe in casa, visto che in trasferta il Wolverhampton è ancora a secco di successi in stagione (0-4-10).
Probabili formazioni Brentford-Wolverhampton
|Brentford
|4-3-3
|Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard; Schade, Thiago, Lewis-Potter
|Wolverhampton
|5-3-1-1
|Johnstone; Doherty, Bueno, Krejci, Toti, Wolfe; Gomes, Andre, Fer López; Hwang; Larsen
Guida TV Calcio: dove vedere Brentford-Wolverhampton?
La partita di Premier League tra Brentford e Wolverhampton Wanderers sarà trasmessa in diretta esclusiva lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21:00. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport (solitamente Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio al canale 202). Diretta streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote su Brentford-Wolverhampton
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Brentford-Wolverhampton
|
13/03/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.55
|4.00
|6.00
|1.55
|4.20
|5.75
|1.55
|4.10
|5.80
|1.55
|4.00
|6.00
|1.55
|4.25
|5.50
Le nostre scommesse su Brentford-Wolverhampton
Il nostro esperto di calcio inglese ha scelto almeno 3 gol totali in questo match. In trasferta i Wolves hanno concesso la bellezza di 21 gol in 14 partite. Nei match interni del Brentford in stagione assistiamo a 2.8 gol totali di media. All’andata solo 2-0 per il Brentford, ma in questo momento di ripresa il Wolverhampton potrebbe segnare almeno una rete.
PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.73
Risultato Esatto Finale Brentford-Wolverhampton
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 2-2.
Risultati Scommesse Premier League 2025-2026
Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (14-11-1, +0.71)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌
Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅
Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌
Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅
Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅
Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣
Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅
Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌
Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌
Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌
Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌
Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌
Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌
Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅
Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅
Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅
Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌
Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅
Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅
Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌
Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅
Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅
Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌
Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅
Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅
