Dopo la pausa del weekend scorso per la FA Cup, torna il campionato di calcio inglese e per questa 30° giornata di Premier League ci concentriamo sul posticipo di lunedì a Londra, dal Brentford Community Stadium. Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026.

Pronostico Brentford-Wolverhampton 16 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brentford-Wolverhampton, match della 30° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Brentford è salito fino al 7° posto, addirittura a -4 dal Liverpool e dal Chelsea in lotta per l’ultima posizione buona per l’Europa. Il Brentford è reduce da 1 vittoria per 4-3 sul campo del Burnley, e poi lo 0-0, sempre in trasferta, contro il Bournemouth nell’ultimo turno infrasettimanale.

Ben diversa la situazione del Wolverhampton all’ultimo posto con 16 punti e una salvezza che rimane lontana 8 punti, anche se i Wolves si sono sbloccati con 2 vittorie di fila nelle ultime 2 giornate (prima avevano riportato solo 1 singola vittoria in 27 partite). Le 2 vittorie sono arrivate però entrambe in casa, visto che in trasferta il Wolverhampton è ancora a secco di successi in stagione (0-4-10).

Probabili formazioni Brentford-Wolverhampton

Brentford 4-3-3 Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard; Schade, Thiago, Lewis-Potter

Wolverhampton 5-3-1-1 Johnstone; Doherty, Bueno, Krejci, Toti, Wolfe; Gomes, Andre, Fer López; Hwang; Larsen

Guida TV Calcio: dove vedere Brentford-Wolverhampton?

La partita di Premier League tra Brentford e Wolverhampton Wanderers sarà trasmessa in diretta esclusiva lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21:00. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport (solitamente Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio al canale 202). Diretta streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote su Brentford-Wolverhampton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Brentford-Wolverhampton

Il nostro esperto di calcio inglese ha scelto almeno 3 gol totali in questo match. In trasferta i Wolves hanno concesso la bellezza di 21 gol in 14 partite. Nei match interni del Brentford in stagione assistiamo a 2.8 gol totali di media. All’andata solo 2-0 per il Brentford, ma in questo momento di ripresa il Wolverhampton potrebbe segnare almeno una rete.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.73

Risultato Esatto Finale Brentford-Wolverhampton

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 2-2.

Risultati Scommesse Premier League 2025-2026

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (14-11-1, +0.71)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Leeds-Bournemouth: OVER 2.5 @2.00✅

Chelsea-Liverpool: UNDER 3.0 @2.000️⃣

Nottingham-Chelsea: 2 @1.93✅

Chelsea-Sunderland: GOL NO @1.80❌

Brighton-Leeds: UNDER 2.5 @2.00❌

Manchester City-Liverpool: X2 @1.90❌

Burnley-Chelsea: OVER 2.5 @1.80❌

Everton-Newcastle: UNDER 2.5 @1.80❌

Aston Villa-Arsenal: 2 @1.87❌

Chelsea-Everton: GOL NO @1.95✅

Brighton-Sunderland: UNDER 2.5 @2.00✅

Crystal Palace-Tottenham: X2 @1.72✅

Manchester City-Chelsea: 1 @1.62❌

Leeds-Fulham: UNDER 2.5 @1.73✅

Manchester City-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Sunderland-Burnley: UNDER 2.5 @1.73❌

Wolves-Chelsea: OVER 2.5 @1.75✅

Nottingham-Wolves: UNDER 2.5 @1.85✅

Chelsea-Burnley: GOL NO @1.80❌

Arsenal-Chelsea: 1 @1.62✅

Leeds-Sunderland: GOL NO @1.90✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.