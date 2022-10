Pronostici Premier League 13a giornata, il big match è senza dubbio Chelsea-Manchester United (di cui abbiamo parlato approfonditamente in un articolo apposito) dove tiene banco anche il caso Cristiano Ronaldo non convocato, ma la nostra FREE PICK è sulla prima partita in programma sabato, il lunch match Nottingham Forest-Liverpool.

FREE PICK Premier League: Nottingham Forest-Liverpool

La 13a giornata di Premier League inizia sabato col lunch match Nottingham Forest-Liverpool. Il Liverpool, settimo a 16 punti ma reduce da due successi consecutivi – nei quali ha subito zero reti (contro Manchester City e West Ham), vuole proseguire la propria disperata rimonta, ma per farlo dovrà vincere anche sul campo del Nottingham, fanalino di coda del campionato (a 6 punti) e che non vince una partita di Premier League – tra l’altro l’unica – dallo scorso 14 agosto.

Il Notthingam arriva da un 0-0 e uno 0-1, e ha segnato 1 sola rete nelle ultime 4 giornate. Il Livepool dopo aver battuto il Manchester City per 1-0 ha vinto con lo stesso risultato anche contro il West Ham. Consigliamo la FREE PICK in COMBO LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.10.

Pronostici Premier League 13a giornata: I top team

Dopo la sconfitta per 1-0 rimediata in casa dei Reds, il Manchester City, secondo a 23 punti e a -4 dalla vetta, cerca l’immediato riscatto in casa, contro un Brighton che, dopo aver dato vita a una partenza da “prima della classe”, sta vivendo un periodo di profonda crisi, avendo ottenuto 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 sfide di campionato.

La capolista Arsenal, reduce da 4 vittorie consecutive in Premier, è impegnata sul campo del Southampton, 14° a 11 punti, ma capace di conquistare 4 punti negli ultimi 2 match disputati (pareggio contro il Southampton e vittoria con il Bournemouth).

Il Tottenham, che si trova al terzo posto con 23 punti (pari con il City, ma con una partita in più disputata), deve risollevarsi dopo la brutta sconfitta per 2-0 subita sul campo del Manchester United: al New White Hart Lane di Londra arriva il Newcastle, sesto a 18 punti e in striscia positiva da 6 giornate (3 vittorie e 3 pareggi).

Pronostici Premier League 13a giornata: Big Match Chelsea-United

Sabato, alle ore 18:30, allo stadio Stamford Bridge, va in scena il big match Chelsea-Manchester United, rispettivamente al quarto e quinto posto e separate da un solo punto in classifica (20 a 19). I padroni di casa sono reduci dal pareggio a reti bianche in casa del Brentford, ma prima di questa sfida avevano collezionato 6 successi consecutivi in Premier League.

Anche il Manchester United si è risollevato dopo un periodo di iniziale difficoltà, e nelle ultime 3 sfide di campionato ha portato a casa 7 punti tra cui la convincente vittoria per 2-0 contro il Tottenham di Antonio Conte nell’ultimo turno. Sfida che, però, ha lasciato qualche strascico in casa dei Red Devils, nonostante i 3 punti conquistati. Cristiano Ronaldo, infatti, dopo esser rimasto in panchina per tutta la partita, ha preso la via degli spogliatoi prima del triplice fischio. Un gesto che il club inglese non ha gradito, tanto da decidere di non convocare l’ex Juventus per la sfida di Londra e, inoltre, nei prossimi giorni il portoghese si allenerà da solo.

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio inglese

Il turno sarà chiuso dal Monday Night di lunedì sera al London Stadium tra West Ham-Bournemouth con gli Hammers favoriti @1.55. Ecco il programma completo e tutte le quote di Premier League.

