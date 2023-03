Quote Premier League 20 marzo. Nel weekend l’Arsenal ha vinto ancora nell’ultimo turno del campionato di calcio inglese. Il Manchester City era impegnato in FA Cup e si ritrova dietro 8 punti, in attesa del recupero e del prossimo turno contro il Liverpool, nel big match di rientro dopo la sosta per le nazionali.

Quote Premier League 20 marzo: Arsenal ancora al comando

Il 4-1 rifilato al Crystal Palace è la 6° vittoria consecutiva in campionato per l’Arsenal. I Gunners rimangono favoriti per la vittoria di Premier League 2023-24, ma dietro il Manchester City non molla, 8 punti dietro ma anche con una partita in meno visto che nel weekend la squadra di Guardiola era impegnata in FA Cup (tennistico 6-0 sul Burnley), e l’ultima vittoria in campionato è arrivata a sua volta contro il Crystal Palace (1-0 di misura).

Pari e sfuriata per Conte dopo Southampton-Tottenham, mentre il Newcastle (2 partite in meno) ne approfitta per portarsi a -2 dal quarto posto degli Spurs. Delude ancora il Chelsea, che fallisce l’appuntamento con il 3° successo di fila pareggiando 2-2 con l’Everton e rimanendo al 10° posto.

Quote Premier League 20 marzo: comparazione antepost

Ecco le migliori quote antepost sulle favorite per la vittoria finale di Premier League 2023-24.

Prossimo turno con Manchester City-Liverpool

La Premier League tornerà dopo la sosta per le nazionali, con la selezione inglese che sarà proprio l’avversaria dell’Italia nella 1° giornata delle qualificazioni ad Euro 2024.

Si torna il primo aprile con un big match da non perdere all’ora di pranzo: Manchester City-Liverpool. Poco dopo, nel pomeriggio alle ore 16:00, toccherà rispondere ai Gunners impegnata in Arsenal-Leeds.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.