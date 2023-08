Schedina 1a giornata Premier League. Inizia il campionato di calcio inglese e dopo aver visto i consigli per le scommesse antepost nel video di Morfeo, e una panoramica sulla prima giornata, andiamo a vedere la multipla a quota @4.43 sul campionato di calcio inglese dal 11 al 14 agosto.

Schedina 1a giornata Premier League: la situazione al via

Si parte subito con i campioni in carica del Manchester City impegnati nell’anticipo dell’11 agosto contro il Burnley. Citizens hanno cambiato poco, salutando Mahrez (ceduto in Arabia Saudita) e gli svincolati Gundogan (trasferitosi al Barcellona) e Mendy. In entrata abbiamo il difensore Gvardiol e il centrocampista Kovacic dal Chelsea, mentre è da definire il destino del rientrato (Bayern) Cancelo, che non rientra nei piani di Guardiola.

L’Arsenal di Arteta, che scenderà in campo sabato in casa contro il Nottingham, si candida al ruolo di prima antagonista per il titolo dopo aver battuto proprio il City nel primo match ufficiale della stagione. Ad una rosa già molto forte, i Gunners hanno aggiunto elementi di spessore come Havertz, Rice (acquisto monstre da 115 milioni di euro) e Timber. Salutati definitivamente Xhaka, finito al Bayer Leverkusen, Trusty (Sheffield United) e Maitland Niles.

Ennesima stagione di rilancio per il Manchester United, che esordirà nel posticipo di lunedì contro il Wolverhampton (che a pochi giorni dall’avvio della stagione si è separato dal tecnico spagnolo Lopetegui affidandosi a Gary O’Neil) all’Old Trafford. I Red Devils hanno scelto la continuità tecnica con ten Hag, cui sono stati consegnati altri rinforzi importanti. Dall’Atalanta è arrivato il centravanti Hojlund, mentre dal Chelsea è stato acquistato il centrocampista Mount. Novità anche tra i pali con l’ingaggio di Onana, ex Inter, che ha preso il posto dello svincolato De Gea.

Schedina 1a giornata Premier League: Chelsea-Liverpool, subito big match e scontro diretto

Il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha raddrizzato l’annata scorsa nel finale, e il Chelsea di Pochettino, chiamato a risollevare le sorti di un club che lo scorso anno ha speso inutilmente tanto e cambiato tre allenatori. I Reds si sono rinforzati acquistando l’argentino Mac Allister e Szobozlai, ma hanno salutato diversi elementi storici del ciclo vincente come Milner, Keita, Firmino, Fabinho e Henderson.

I Blues, invece, hanno avviato un profondo rinnovament. Lunghissima la lista degli addii in casa Chelsea: dai prestiti non riscattati di Zakaria e Joao Felix, agli svincoli di Azpilicueta, Bakyoko, Kanté e Aubameyang, senza dimenticare le cessioni di Havertz, Mount, Kovacic, Pulisic, Mendy, Loftus Cheek e Ampadu. Tra gli acquisti più importanti, invece, Nkunku (ex Lipsia, ma già ai box per alcuni mesi a causa di un infortunio al ginocchio), Disasi, la punta Nicolas Jackson, il portiere Robert Sanchez, Ugochukwu oltre ai giovani Angelo e Moreira. Dal mercato potrebbe arrivare qualche altro colpo in extremis, come Vlahovic dalla Juve. Ovviamente, il nuovo tecnico argentino avrà bisogno di tempo per trovare l’amalgama e il big match alla prima contro il Liverpool non è un buon avversario da incontrare subito, anche se si giocherà a Londra.

Programma completo 1a giornata campionato inglese

1a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Burnley-Manchester City (11.08. 21:00)

Arsenal-Nottingham (12.08. 13:30)

Bournemouth-West Ham (12.08. 16:00)

Brighton-Luton (12.08. 16:00)

Everton-Fulham (12.08. 16:00)

Sheffield Utd-Crystal Palace (12.08. 16:00)

Newcastle-Aston Villa (12.08. 18:30)

Brentford-Tottenham (13.08. 15:00)

Chelsea-Liverpool 13.08. 17:30

Manchester Utd-Wolves (14.08. 21:00)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Schedina 1a giornata Premier League: Multipla

Abbiamo chiesto un idea agli esperti di calcio inglese della nostra redazione (Morfeo, Dartagnan, Profeta, Il Presidente) e ne abbiamo tratto una Multipla

MULTIPLA DC PREMIER LEAGUE @4.43

Burnley-Manchester City: 2 (1.33)

Everton-Fulham: 1X (1.34)

Brentford-Tottenham: OVER 2.5 (1.73)

Chelsea-Liverpool: X2 (1.44)

FREE PICK nel nostro canale Telegram

Ogni venerdì sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC pubblico, il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, seleziona una FREE PICK per tutti (due per questo ultimo turno di campionato). Venite a scoprirla e seguiteci per tante altre curiosità, quote, statistiche e pronostici su tutti gli sport.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.