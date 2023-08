Schedina 2a giornata Premier League. Dopo aver visto il programma generale del 2° turno del campionato di calcio inglese, andiamo a vedere la nostra multipla quota @5.58 su tre partite selezionate.

Schedina 2a giornata Premier League: Multipla quota @5.58

La prima giornata siamo stati traditi dal Everton che ha perso in casa all’esordio, anche se poi abbiamo recuperato con gli interessi nel VIP su Telegram, con un ottimo inizio di Morfeo. Seguici su TELEGRAM BETTING MANIAC.

Per la schedina della 2° giornata di Premier League abbiamo analizzato 3 partite. Partiamo da Wolverhampton-Brighton. Fiducia nella squadra di De Zerbi che è stata la rivelazione dello scorso anno, e nello scorso campionato ha avuto il 4° miglior rendimento in trasferta. I Wolves hanno perso la prima a Manchester, per 0-1 contro lo United, mentre il Brighton non ha avuto problemi a sbarazzarsi 4-1 della neo promossa Luton. Il Brighton ha sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro il Wolverhampton e secondo noi lo farà anche oggi.

L’altra sfida che prendiamo in analisi è Manchester City-Newcastle, partita da Over. Nelle ultime 14 partite della scorsa stagione il Newcastle ha segnato 10 Over e ha iniziato la nuova annata con una partita da 5 gol totali contro l’Aston Villa. Il potenziale offensivo del City lo conosciamo tutti, lo scorso anno la squadra di Guardiola ha avuto ill miglior attacco con 94 gol e ha iniziato la nuova stagione con un Over, il 3-0 rifilato al Burnley. O/U 4-1 negli ultimi precedenti tra queste due squadre.

Chiudiamo con Aston Villa-Everton, due squadre che hanno molto deluso all’esordio, ma il fattore campo potrebbe fare la differenza. Dallo scorso anno con Sean Dyche in panchina l’Everton ha vinto una sola trasferta. L’Aston Villa non perde dal 2016 contro l’Everton e ha sempre vinto nei 4 precedenti più recenti. Andiamo con un altro successo dei padroni di casa.

MULTIPLA PREMIER LEAGUE @5.58

Wolverhampton-Brighton: 2 (1.90)

Manchester City-Newcastle: OVER 2.5 (1.73)

Aston Villa-Everton: 1 (1.70)

