Schedina 5a giornata Premier League. Per questo weekend di campionato di calcio inglese abbiamo scelto 4 partite da unire in una multipla quota @6.18 per le scommesse sulla Premier League.

Schedina 5a giornata Premier League: le selezioni di calcio inglese

Ecco la nostra selezione in multipla per la 5° giornata del campionato di calcio inglese.

Iniziamo da Aston Villa-Crystal Palace. Al Villa Park andiamo con i padroni di casa che hanno vinto le ultime 8 (punteggio totale di 18-2) e hanno anche vinto 10 degli ultimi 11 precedenti contro il Crystal Palace.

Passiamo a Manchester United-Brighton e anche qui favoriamo i padroni di casa, nonostante l’avversario scomodo, con gli uomini di Roberto De Zerbi che non sono da sottovalutare, per questo qui andiamo con la doppia chance 1X.

Sempre al sabato West Ham-Manchester City e qui invece andiamo sugli ospiti. Gli Hammers sono partiti bene, ma per noi chiuderanno la loro imbattibilità mentre il City potrà continuare a punteggio pieno. Il City ha vinto il doppio confronto dello scorso anno col West Ham con un punteggio combinato di 5-0.

Di Newcastle-Brentford abbiamo parlato anche nell’articolo principale, con la free pick scelta da Morfeo, il nostro esperto di calcio inglese su Betting Maniac. Morfeo punta su Over, noi invece giochiamo la vittoria dei padroni di casa per il ritorno al successo dopo 3 sconfitte consecutive. Il Brentford dopo 4 giornate da imbattuto potrà fermarsi e ha sempre perso negli ultimi 3 precedenti contro il Newcastle.

MULTIPLA PREMIER LEAGUE 5a GIORNATA @6.18

Aston Villa-Crystal Palace: 1 (1.90)

Manchester United-Brighton: 1X (1.40)

West Ham-Manchester City: 2 (1.50)

Newcastle-Brentford: 1 (1.55)

RECAP MULTIPLE PREMIER LEAGUE 2023-24

MULTIPLA 1a GIORNATA @4.43❌

MULTIPLA 2a GIORNATA @5.58❌

MULTIPLA 3a GIORNATA @4.34✅

MULTIPLA 4a GIORNATA @4.81❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.