visioneIl Monza, rinvigorito dalla vittoria in casa del Sassuolo, ospita la Salernitana di Paulo Sousa. Per l’allenatore portoghese questa partita sembra la più classica “ultima spiaggia”. Monza-Salernitana quote scommesse, risultato esatto e pronostico gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I brianzoli del Monza, sono in serie positiva di 4 turni, con 3 pareggi ed una vittoria. Sono nove punti in classifica, che danno continuità al progetto di essere una squadra da media classifica per la massima Serie A.

Diverso il discorso per la Salernitana. Nonostante una coreografia da applausi ed un ottimo primo tempo, nell’ultima gara è arrivato l’uragano Lautaro Martinez a mettere in risalto tutte le difficoltà dei granata. Solo 3 punti, frutto di 3 pareggi, mettono Paulo Sousa in una situazione in bilico.

Le probabili formazioni di Monza – Salernitana

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All.: Palladino

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Jovane, Candreva; Dia. All.: Sousa

Raffaele Palladino si terrà la carta “Papu” Gomez da giocare a gara in corso. Cerca una maglia da titolare Danilo D’Ambrosio in difesa.

Paulo Sousa può contare sul recupero dell’esperto Antonio Candreva, giocatore fondamentale per i campani. Affianco a lui Jovane Cabral, pronti a servire Boulaye Dia.

Dove vederla in TV

Monza – Salernitana sarà trasmessa, in diretta su DAZN e SKY, domenica 7 ottobre dalle ore 12:30.

Quote offerte dai bookmaker per Monza-Salernitana

Favorito il Monza per i bookmakers con quote che vanno dal 1.70 Sisal all’1.66 di Marathonbet. Il pareggio è quotato 2.95 Unibet e 2.98 Marathonbet. La vittoria in trasferta paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Visto la predisposizione di entrambe le squadre al pareggio (3 a testa, seconde dietro solo a Bologna e Udinese) e la quota offerta, un chippino per chi crede alle statistiche potrebbe pure starci. Non ci aspettiamo una partita ricca di goal, il nostro pronostico principale è Under 3.5

Pronostico Under 3.5

Pronostico Statistico X 2.95 Unibet e e 2.98 Admiralbet

Previsione Special su Monza – Salernitana

Dany Mota continua a non segnare. La quota Marcatore Più Duo Sisal a 3 (valgono anche i pali e traversa) potrebbe meritare un tentativo. Per i cartellini puntiamo su due giocatori della Salernitana. Giulio Maggiore a 4 e Domagoj Bradaric a 3.75

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 0-0

