Il sabato di Serie A della nona giornata si conclude a Reggio Emilia, dove il Sassuolo ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. Pronostico Sassuolo-Lazio, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I neroverdi sono a 10 punti in classifica. Dopo l’exploit delle vittorie consecutive con Juventus ed Inter si sono trovati ridimensionati con la sconfitta in casa contro il Monza ed il pareggio a Lecce. Una squadra che sembra esaltarsi quindi con le grandi.

La Lazio ha gli stessi punti dei rivali di questa giornata. Il ruolino di marcia in trasferta in campionato è tutt’altro che invidiabile con una sola vittoria su 4 partite, ma prestigiosa visto che è arrivata in casa del Napoli campione d’Italia.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Lazio

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

Alessio Dionisi dovrà fare a meno di Matheus Henrique a centrocampo e Nedim Bajrami sulla trequarti. Per sostituire quest’ultimo pieno ballottaggio tra Samu Castillejo e Kristian Thorstvedt.

Gli esami hanno escluso lesioni per Ciro Immobile, che rimane comunque fortemente in dubbio per questa gara, visto anche le ultime dichiarazioni del capitano biancoceleste.

Al suo posto al centro dell’attacco “El Taty” Castellanos che non ha sfigurato nella gara contro l’Atalanta con un goal ed un assist. Per completare il reparto offensivo ballottaggio tra Pedro, Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni, visto che l’italiano è acciaccato.

Dove vederla in TV

Sassuolo – Lazio sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, sabato 21 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Sassuolo – Lazio

I bookmakers vedono una partita equilibrata con le quote delle vittorie del Sassuolo (2.65 AdmiralBet, 2.64 Marathonbet) e Lazio (2.50 Sisal e AdmiralBet) molto vicine. Un punto ciascuno è offerto a 3.76 Marathonbet e 3.65 Unibet.

Pronostico per questa partita di Serie A

Tutto lascia pensare ad una sfida tra due squadre che baderanno poco a difendersi. La quota dell’Over 2.5 è veramente al limite, troppo bassa. Proviamo un multigoal dove ci aspettiamo almeno 3 goal ma non una goleada a quota un filo più alta.

Pronostico: Multigoal 3-6 1.65 Sisal 1.63 AdmiralBet

Pronostico Special su Sassuolo – Lazio

Dovesse essere confermata l’assenza di Mattia Zaccagni, la quota di Pedro segna o fa assist a 3.50 è molto interessante su Sisal. L’esperto giocatore spagnolo, con un goal negli ultimi secondi a Glasgow contro il Celtic ed uno annullato contro il Milan, ha dimostrato di essere in forma.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-2 / 2-1

