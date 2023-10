Il big match della nona giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 22 ottobre 2023, alle ore 20.45, allo Stadio San Siro di Milano, dove la capolista Milan, ospita la Juventus. Pronostico Milan-Juventus, big match di Serie A del 22 ottobre 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, il probabile risultato esatto e il nostro pronostico gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Milan arriva a questo importante incontro valido per la nona giornata in Serie A contro la Juventus, in testa alla classifica con 21 punti, 2 di vantaggio sull’Inter e 4 dalla coppia formata da Juve e Fiorentina.

Nell’ultima partita di campionato, gli uomini allenati dal tecnico Stefano Pioli, hanno vinto in trasferta una partita molto combattuta per 1 a 0 contro il Genoa.

La Juventus si presenta a Milano, con 17 punti in classifica, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, subita in trasferta a Sassuolo. I Bianconeri sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Torino per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

Milan (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa

Dove vederla in TV

Milan-Juventus sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 22 ottobre dalle ore 20:45.

Quote bookmaker per Milan-Juventus

Le quote offerte dalle principali case di scommessa, vedono il Milan leggermente favorito per la vittoria. Segno 1 giocato vincente a quota 2.20 su AdmiralBet e a quota 2.25 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria esterna della Juventus giocata a quota 3.30.

Pronostico Milan-Juventus, big match di Serie A del 22 ottobre 2023

Partita molto difficile da pronosticare quella tra Milan e Juventus. Entrambe le squadre hanno perso uno sola volta in stagione in Serie A, il Milan nel derby contro l’Inter, la Juve in trasferta a Sassuolo.

Pronostico Gol Si, offerto a quota 1.95 su Unibet e a quota 1.98 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2

