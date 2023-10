La Juventus proverà a mettere la freccia nel suo impegno casalingo in programma sabato 28 ottobre 2023, alle ore 20.45. Con una vittoria contro il Verona può godersi sul divano i due big match di domenica, che vedono impegnate le dirette rivali allo scudetto. Pronostico e Quote Juventus-Verona, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus, dopo la débâcle di Sassuolo, ha ottenuto 10 punti nelle quattro partite successive, senza subire goal. In classifica i bianconeri sono al terzo posto in Serie A, solo a due punti di distanza dall’Inter capolista.

Nel proprio stadio sono 10 punti in quattro partite, solo il Bologna nella gara di esordio è riuscito a strappare un punto.

Il Verona è in piena crisi. Dopo le due vittorie ad agosto, nelle successive 7 gare i gialloblu hanno ottenuto solo 2 punti, segnando solo 3 goal.

In trasferta hanno ottenuto la metà dei punti totali, quattro, grazie alla vittoria all’esordio ad Empoli ed il pareggio proprio a Torino contro i granata, ultimo risultato utile per li scaligeri.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni

Massimiliano Allegri recupera Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per il serbo quasi certa la titolarità in questa sfida, per l’azzurro il ballottaggio è aperto con Moise Kean ed Arkadiusz Milik. Difesa confermata, viste le assenze.

Tantissimi dubbi di formazione per Marco Baroni, che ha recuperato quasi tutti i giocatori. A cominciare dal capitano Davide Faraoni che cerca una maglia da titolare o sulla fascia o nei tre in difesa. In attacco ballottaggio apertissimo tra Federico Bonazzoli e Milan Djuric.

Dove vederla in TV

Juventus-Verona sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, sabato 28 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Verona

I bianconeri sono nettamente favoriti per la vittoria, offerta a quota 1.37 su Sisal e a quota 1.38 su AdmiralBet. Il pareggio è quotato a 4.90, la vittoria del Verona è pagata a quota 9 su Unibet e a quota 8.40 su Marathonbet.

Pronostico per questa partita di Serie A

La Juventus deve sfruttare questo turno dove le avversarie sono impegnate in scontri diretti. Ci sono stati passi falsi dei bianconeri in questa stagione con squadre non di prima fascia, ma non dovrebbe accadere in questa partita. Ad ogni modo puntiamo su un multigol per una giocata più safe ed una combo a quota più alta.

Pronostico: Multigol casa 2-4 a quota 1.70 o l’opzione 1+Over 2.5 offerta a quota 2.10 su Sisal e a quota 2.07 su AdmiralBet

Pronostico Special su Juventus-Verona

Dusan Vlahovic Marcatore Più Duo a quota 2 è molto interessante. Il serbo sta rientrando dopo l’infortunio e già contro il Milan, entrando nel secondo tempo, è apparso in buona condizione. Chippino sulla doppietta a 8.25.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1

